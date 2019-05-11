Витончений стьоб: у Порошенка відповіли Зеленському та "порвали" мережу

У президента Петра Порошенка відповіли на відеозвернення обраного новим главою держави Володимира Зеленського щодо інавгурації. В Адміністрації президента на сторінці в Facebook заявили, що претензії про затягування процесу передачі повноважень несправедливі, адже дату визначає Верховна Рада.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на публікацію, якій дали різні оцінки, в залежності від політичних преференцій. При цьому багато хто знаходять пост продовженням своєрідної словесної дуелі, як це було напередодні дебатів на стадіоні в Києві.

Ілюстративне фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський на дебатах на стадіоні 19 квітня 2019 (РБК-Україна)

Зазначимо, що Зеленський у своєму ролику критикував Порошенка за кадрові перестановки у вищому командуванні армії і вимагав від парламенту призначити дату інавгурації на 19 травня.

Наразі народні депутати внесли до Раду 5 постанов про дату проведення інавгурації, в яких йдеться про 19-е і 20-е числах травня і про 1 червня. Як відомо, 19 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій.

"Президент України Петро Порошенко з повагою ставиться і до вибору українців, і до позиції найвищого законодавчого органу. Для нього прийнятна будь-яка дата інавгурації, яку визначить Верховна Рада, позаяк це належить до її компетенції. До моменту інавгурації нового Президента Петро Порошенко залишається чинним главою держави і несе відповідальність за ситуацію в країні, виконуючи свої обов’язки згідно духу та букви Конституції.

Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах...", - йдеться в заяві.

Також в публікації йдеться, що в команді Порошенка "не сприймають жодних претензій Зеленського щодо затягування інавгурації". Також АП підтвердила запрошення провести зустріч між чинним главою держави і обраним президентом.

"Разом з тим вважають позитивним сам факт того, що обраний президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової і хоча б у чомусь продемонстрував свою позицію... Можливо навіть без консультацій з їх загальним адвокатом", - заявили в АПУ.

Петро Порошенко (Фото: РБК-Україна)

"Читала, що коли Клінтон передавав справи Обамі напередодні інавгурації, то для них спорудили спеціальний намет для відпочинку, так 2 тижні вони працювали день і ніч. А тут що ж?! Виходить, Порошенко запрошує Зеленського, щоб той заявився хоча б чим-небуть поцікавитися? Господи, в яку халепу ми потрапили, завдяки "приколістам";

Скрін коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

"Витончений стьоб, моя повага";

Скрін коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

"Троляка, Петро Олексійович, ой троляка ж... Здається мені, навіть після інавгурації цього незрозумілого чого, Порошенко залишиться тим, хто вирішує. Тільки я б написав про номері не в Єгипті, а в Туреччині, це актуальніше";

Скрін коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

"Нарешті Супрун пише пости Порошенкові. Давно пора";

Скрін коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

"Боже правий..."Номер у готелі... повія... термос... ебонітові палички..." Люди, це жахливий сон? Благаю, розбудіть мене!"

Скрін коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

"Україна - так, не номер у готелі. Але діючий (поки) Президент веде себе гірше, ніж деякі невиховані і неадекватні клієнти готелів. І Зеленський зробив досить справедливе і правильне, образне і зрозуміле зауваження. А у Порошенка продовжують грубіянити і вправлятися в дотепності, яке виглядає вже не просто дурним, а відкрито хамським";

Скрін коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

"Це позиція адміністрації Президента? Інституції? Не прес-служби політика, а сталої державної інституції? Мова зокрема про передостанньому абзаці. Really? Європейські традиції, кажете? Поки нагадує дріб'язкову сварку на задньому дворі псарні";

"Шановна адміністрація президента, на жаль, ваша думка вже нікого не цікавить. Всім відомо бажання Порошенка говорити, говорити, говорити переговорювати і обіцяти, на жаль, - це трохи не те, що зараз потрібно народу України або, як мінімум, 75% українців. Дякую за роботу, Вас звільнено"...

Скрін коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

Нагадаємо, Володимир Зеленський на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня відвідав у Кривому Розі могилу свого діда-ветерана.

Також ми писали про те, що 8 травня Володимир Зеленський на День пам'яті і примирення вшанував пам'ять всіх, хто загинув за Україну в роки Другої світової війни і показав фото разом із зв'язковою в УПА і ветеран радянської армії, чий син загинув на Донбасі, захищаючи нашу країну від окупантів. На кадрі учасники Другої світової війни посміхаються і тиснуть один одному руки.