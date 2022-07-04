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В ее уставших глазах угасала жизнь: ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты разрисовали краской

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Понедельник 04 июля 2022 18:27
В ее уставших глазах угасала жизнь: ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты разрисовали краской ВСУ спасли овчарку в Песках (Коллаж РБК-Украина, фото: Ирина Цвила)
Автор: Анна Шиканова

Защитники ВСУ спасли овчарку, которая сама пришла на позиции к военным. Собака была контужена, разукрашена вандалами краской и очень голодная.

Трогательную историю спасения собаки рассказала Елена Мозговая на странице в Facebook.

Голодная, контуженная и истерзанная огромная овчарка пришла на позиции украинских военных возле Песок в Донецкой области.

"На наши позиции в Песках прибилась овчарка. Разукрашенная вандалами, голодная, контуженная. В ее уставших глазах угасала жизнь. Бойцы делились с ней своими пайками, заботились о ней. Назвали ее Алисой, потому что она почти не слышала и все время находилась в своем мире тишины, в мире своих переживаний, как Алиса в стране чудес", - рассказали защитники Украины.

В ее уставших глазах угасала жизнь: ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты разрисовали краской

Фото: Ирина Цвила

Каждый раз, когда приезжала машина в Пески, она забегала в нее, как будто понимала, что это единственный путь убежать с места войны - туда, где нет выстрелов, взрывов и болезненных воспоминаний о пережитом.

Вывезти Алису с позиций бойцов удалось не сразу - то машина была загружена полностью, то воняло разлитой соляркой, то обстрелы были очень сильные. Но ее вывезли. Теперь Алиса в безопасности.

"С ее шерсти срезали оскорбительную надпись, ее выкупали и отогрели. Сейчас она верно ходит рядом со своим спасителем. Она поправилась и у нее появился блеск в глазах", - добавили военные.

В ее уставших глазах угасала жизнь: ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты разрисовали краскойВ ее уставших глазах угасала жизнь: ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты разрисовали краскойВ ее уставших глазах угасала жизнь: ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты разрисовали краскойФото: Ирина Цвила

Кстати, ранее мы писали, что под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали.

А еще рассказывали о четвероногом друге Биме, который служит с ВСУ.

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