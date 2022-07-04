В її втомлених очах згасало життя: ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмалювали фарбою

Захисники ЗСУ врятували вівчарку, яка сама прийшла на позиції до військових. Собака була контужена, оздоблена вандалами фарбою і дуже голодна.

Голодна, контужена і понівечена величезна вівчарка прийшла на позиції українських військових біля Пісків в Донецькій області.

"На наші позиції в Пісках прибилася вівчарка. Оздоблена вандалами, голодна, контужена. В її втомлених очах згасало життя. Бійці ділилися з нею своїми пайками, дбали про неї. Назвали її Алісою, тому що вона майже не чула і весь час перебувала у своєму світі тиші, у світі своїх переживань, як Аліса в країні чудес", - розповіли захисники України.

Фото: Ірина Цвіла

Кожен раз, коли приїжджала машина в Піски, вона забігала в неї, як ніби розуміла, що це єдиний шлях втекти з місця війни - туди, де немає пострілів, вибухів і хворобливих спогадів про пережите.

Вивезти Алісу з позицій бійців вдалося не відразу-то машина була завантажена повністю, то смерділо розлитою соляркою, то обстріли були дуже сильні. Але її вивезли. Тепер Аліса в безпеці.

"З її шерсті зрізали образливий напис, її викуповували та відігріли. Зараз вона вірно ходить поруч зі своїм рятівником. Вона поправилася й у неї з'явився блиск в очах", - додали військові.

Фото: Ірина Цвіла