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"Стережет сон и прогоняет крыс": с ВСУ "служит" четвероногий друг Бим

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 14:19
"Стережет сон и прогоняет крыс": с ВСУ "служит" четвероногий друг Бим Фото: У наших военных есть верный друг (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У наших защитников на фронте есть надежный и верный друг. Это собака по кличке Бим. Животное из Запорожья, но постоянно сопровождает воинов и не хочет с ними расставаться.

Об этой истории дружбы человека и собаки рассказали на странице UAAnimals.

Отмечается, что животное присоединилось к бригаде еще в феврале и является чрезвычайно важной собакой для наших защитников.

Когда зоозащитники предложили эвакуировать Бима, воины категорически отказались, ведь собака для них не просто любимец, а настоящее утешение в это сложное время.

Что умеет Бим

Бим охраняет сон наших воинов и прогоняет крыс, мешающих спать.

Ходит в туалет как можно дальше, чтобы не сорить на территории, где находятся защитники.

Не шумит и не лает, когда слышит кого-то. Он молча, как воин, бежит в атаку.

Если хоть кто-то выходит из окопа, Бим хвостиком идет за ним и охраняет.

Второе имя Бима – терапевт, ведь он является настоящей поддержкой для бойцов.

Интересно, что собака питается военными сухпайками.

"Чтобы у животного не начались проблемы с желудком, наша команда упаковала для четырехлапого пакет с подарками: кормом и лакомством. Также мы послали для Бима средства от паразитов, чтобы пес был здоров. Мы благодарим наших героев за защиту Украины, а Бима — за поддержку боевого духа наших защитников!" - рассказали волонтеры.

Как выглядит Бим

&quot;Стережет сон и прогоняет крыс&quot;: с ВСУ &quot;служит&quot; четвероногий друг Бим&quot;Стережет сон и прогоняет крыс&quot;: с ВСУ &quot;служит&quot; четвероногий друг Бим&quot;Стережет сон и прогоняет крыс&quot;: с ВСУ &quot;служит&quot; четвероногий друг Бим&quot;Стережет сон и прогоняет крыс&quot;: с ВСУ &quot;служит&quot; четвероногий друг БимПес Бим стал надежным другом для наших защитников (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Напомним, что ранее украинские разведчики показали своего пса-талисмана.

Также мы писали о том, что трофейная овчарка из Росгвардии выучила все команды на украинском языке и вступила в Нацгвардию.

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