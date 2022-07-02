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Под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали

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Киевская область, Суббота 02 июля 2022 12:42
Под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали Фото: пес Лис из Макарова нуждается в реабилитации (facebook.com/ZooPatrul.UA)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом обнаружили искалеченного российскими оккупантами пса, которого после издевательств захватчики еще и заминировали, после чего бросили в яму-окоп вместе с мусором. Спасая животное, люди вовремя заметили взрывчатку, что и позволило избежать трагедии.

Об этом рассказали волонтеры "ЗооПатруля" на странице в Facebook.

Жители Макарова, которые и заметили собаку и хотели вытащить из ямы, вызвали саперов. Те разминировали животное и передали патрулям зоозащитников, а те взяли четверолапого страдальца под свою опеку.

Сколько времени пес по кличке Лис пролежал в яме - остается только гадать. Отмечается, что от смерти заминированную собаку спасло лишь то, что бедняга не мог ходить.

"Его история очень жуткая и жестокая, орки избили и заминировали его. Но мы с вами можем подарить ему вторую счастливую жизнь!" - пишут волонтеры.

Под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали

Травмированный пес Лис со смертельно опасным "подарком" от рашистов был найден в яме с мусором (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Лечение пса Лиса

Несмотря на все пережитое, Лис очень доверчивый, хотя и пугливый. Ветеринары оказывают Лису необходимую медицинскую помощь.

"В реабилитационном центре его называют - миротворец, ведь когда кто-то из животных между собой не ладит, он всегда пытается уладить этот конфликт", - рассказывают зоозащитники

У собаки осталась чувствительность в травмированных лапках, поэтому, обращают внимание волонтеры, есть надежда, что они смогут частично восстановиться. При этом песик нуждается в длительной реабилитации.

Под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали

Пес Лис из Макарова поправляется (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Как оказать помощь

В организации сообщили, что желающие помочь Лису поскорее полноценно поправиться и встать на лапы могут оказать финансовую помощь, и опубликовали реквизиты.

  • Необходимая сумма: 37 000 грн
  • Номер карты банки: 5375 4112 0232 1704
  • Ссылки на банки: https://send.monobank.ua/jar/55VTBj86X6

"Давайте сотворим чудо для Лиса, и подарим ему счастливую жизнь, он этого очень заслуживает!" - призывают зоозащитники.

Напомним, ранее мы рассказывали трогательную историю собаки Ады, которую спас военный хирург.

Добавим также, перед этим в июне возле Бучи из-под завалов дома спасли кота редкой породы по кличке Бигги.

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