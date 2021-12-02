Установила феноменальный рекорд: украинка победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу (видео)

Марьяна Шевчук стала победительницей чемпионата мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев в весовой категории до 55 кг. При этом в Тбилиси, Грузии она побила свой собственный рекорд.
Об этом сообщает Международная федерация паралимпийского пауэрлифтинга на своей странице в Twitter.
С первой попытки винничанка взяла вес в 125 кг. Этот результат ей уже тогда сразу принес первое место, но она решила не останавливаться на достигнутом.
На второй попытке ей удалось взять вес в 128 кг, а на третьей - в 133,5 кг. Таким образом она превзошла собственный мировой рекорд на 0,5 кг.
Марьяна Шевчук стала двукратной чемпионкой мира.
Марьяна Шевчук (фото: instagram.com/parapowerlifting)
Спортсменка призналась, что хотела побить свой мировой рекорд еще на Паралимпиаде-2020 в Токио, но тогда не получилось.
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