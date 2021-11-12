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Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: "всегда буду возвращаться"

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 12:45
Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: "всегда буду возвращаться" Элина Свитолина (коллаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина высказалась о том, планирует ли она когда-либо сменить гражданство. Ведь сейчас 27-летняя одесситка живет в Монако, куда она перебралась со своим мужем - Гаэлем Монфисом - после свадьбы.

На этот вопрос бронзовая призерша Олимпийских игр 2020 ответила ведущему проекта "Слава+" Славе Демину.

Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: &quot;всегда буду возвращаться&quot;

Элина Свитолина живет сегодня в Монте-Карло (фото: instagram.com/elisvitolina)

Будет ли Свитолина менять гражданство?

"Нет", - сразу же ответила на вопрос о смене украинского паспорта наша спортсменка.

"У меня нет никаких привилегий получать какое-то другое гражданство. У меня есть резиденция в Монако... Но я всегда буду выступать за Украину на соревнованиях. Я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину в независимости от того, где я буду проживать", - сказала Элина.

Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: &quot;всегда буду возвращаться&quot;

Элина Свитолина заверила, что не променяет украинский паспорт на любой другой (фото: instagram.com/elisvitolina)

При этом она подтвердила, что предложения о смене гражданства ей поступали даже в детстве.

"Было много предложений. Когда мне было 10 лет и мы тренировались в Израиле несколько недель... И там были предложения", - отметила Свитолина.

Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: &quot;всегда буду возвращаться&quot;Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: &quot;всегда буду возвращаться&quot;Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: &quot;всегда буду возвращаться&quot;

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Видели перспективную девочку, которая сможет выступать в будущем за их сборную..." - сказал Демин.

"Да", - подтвердила Элина.

Напомним, недавно Свитолина встретилась с юными тяжелобольными теннисистами и растрогала украинцев до слез.

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Элина Свитолина
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