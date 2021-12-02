Встановила феноменальний рекорд: українка перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу (відео)

Мар'яна Шевчук стала переможницею чемпіонату світу з пауерліфтингу серед паралімпійців у ваговій категорії до 55 кг. При цьому в Тбілісі, Грузії вона побила свій власний рекорд.
Про це повідомляє Міжнародна федерація паралімпійського пауерліфтингу на своїй сторінці в Twitter.
З першої спроби вінничанка взяла вагу в 125 кг. Цей результат їй вже тоді відразу приніс перше місце, але вона вирішила не зупинятися на досягнутому.
На другій спробі їй вдалося взяти вагу в 128 кг, а на третій - в 133,5 кг. Таким чином вона перевершила власний світовий рекорд на 0,5 кг.
Мар'яна Шевчук стала дворазовою чемпіонкою світу.
Спортсменка зізналася, що хотіла побити свій світовий рекорд ще на Паралімпіаді-2020 в Токіо, але тоді не вийшло.
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