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На Волыни спортсменке отказали в помощи: отец не тянул канат на день села

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Волынская область, Пятница 08 октября 2021 08:25
На Волыни спортсменке отказали в помощи: отец не тянул канат на день села Спортсменке из Поддубцев отказали в помощи (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Пидгайцивськой ТГ Луцкого района Волынской области юной спортсменке отказались выделить материальную помощь на соревнования в Болгарии. Все из-за того, что ее отец на день деревни отказался тянуть канат.

Об инциденте сообщает "Конкурент".

Что произошло

Так, Полина Ковырнова должна была ехать из ММА в Болгарию. Поэтому в общину отец обратился с просьбой, чтобы т выделили на соревнования ребенку материальную помощь.

Однако, отец Сергей Ковырнов, который живет в села Поддубцы, получил отказ. Все из-за того, что в июне 2021 года мужчина не принял участия в соревнованиях ко Дню общины. Также исполнительный комитет Подгайцовской территориальной общины даже принял соответствующее решение, в котором это указал.

На Волыни спортсменке отказали в помощи: отец не тянул канат на день села

Решение Подгайцовской территориальной общины (konkurent)

Сейчас в общине говорят, что они уже исправили ситуацию. Поэтому с сентября девушке назначили 500 грн стипендии в месяц.

"Был праздник нашей ТГ, и все старосты собирали команды. Староста общины попросил его выступить, на что мужчина ответил, что "это не наш уровень". Староста все рассказал на исполкоме. Но, чтобы вы знали, ребенку все равно назначили премию 500 гривен ежемесячно в течение года, поэтому они там далеко не в обиде. А повели они себя в отношении своего села, конечно, неправильно. Они ведут себя не патриотично", - рассказал председатель Подгайцовской территориальной общины Юрий Семенюк.

Отмечается, что Полина Ковырнова - победительница многих соревнований, чемпионка мира по четырем видам единоборств и имеет много наград из европейских и украинских соревнований. Тренирует девочку отец.

Ранее мы сообщали, что украинские спортсмены завоевали две медали из вольной борьбы в Осло.

Также мы писали, что украинские дайверы победили на чемпионате мира по фридайвингу.

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