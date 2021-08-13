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Успенский пост 2021: что запрещено делать и что можно есть

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Пятница 13 августа 2021 07:03
Успенский пост 2021: что запрещено делать и что можно есть Фото: Успенский пост 2021 (pixabay.com)
Автор: Styler

Успенский пост начинается уже 14 августа и продлиться до 27 числа. По своей строгости двухнедельный летний пост сравнивают с Великим постом, который соблюдают перед Пасхой.

Какие ограничения действуют во время главного Успенского поста, и что можно есть в это время - читайте в материале Styler.

Успенский пост установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа и посвящен воспоминанию кончины Божией Матери.

Что запрещено делать

  • Во время Успенского поста верующим нельзя употреблять мясные и молочные продукты, а также яйца.
  • Также не нужно устраивать шумные развлечения, ругаться и употреблять алкоголь.
  • В это время не проводят обряд венчания

Календарь питания в Успенский пост

  • В понедельники, среды и пятницы необходимо есть постную пищу без термической обработки.
  • По вторникам и четвергам нужно есть вареную пищу. При этом не надо добавлять растительное масло.
  • По субботам и воскресениям можно употреблять растительное масло и вино.

Отметим, что по традиции 14 августа совершается освящение меда нового сбора.

Напомним, в августе проходит Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Даты праздников.

Ранее мы писали о календаре церковных праздников и постов на август 2021 года.

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