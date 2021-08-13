Успенский пост 2021: что запрещено делать и что можно есть
Фото: Успенский пост 2021 (pixabay.com)
Успенский пост начинается уже 14 августа и продлиться до 27 числа. По своей строгости двухнедельный летний пост сравнивают с Великим постом, который соблюдают перед Пасхой.
Какие ограничения действуют во время главного Успенского поста, и что можно есть в это время - читайте в материале Styler.
Успенский пост установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа и посвящен воспоминанию кончины Божией Матери.
Что запрещено делать
- Во время Успенского поста верующим нельзя употреблять мясные и молочные продукты, а также яйца.
- Также не нужно устраивать шумные развлечения, ругаться и употреблять алкоголь.
- В это время не проводят обряд венчания
Календарь питания в Успенский пост
- В понедельники, среды и пятницы необходимо есть постную пищу без термической обработки.
- По вторникам и четвергам нужно есть вареную пищу. При этом не надо добавлять растительное масло.
- По субботам и воскресениям можно употреблять растительное масло и вино.
Отметим, что по традиции 14 августа совершается освящение меда нового сбора.
Напомним, в августе проходит Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Даты праздников.
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