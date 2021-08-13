Успенський піст 2021: що заборонено робити і що можна їсти
Фото: Успенський піст 2021 (pixabay.com)
Успенський піст починається вже 14 серпня і триватиме до 27 числа. За своєю суворістю двотижневий літній піст порівнюють з Великим постом, який дотримують перед Великоднем.
Які обмеження діють під час головного Успенського посту, і що можна їсти в цей час - читайте в матеріалі Styler.
Успенський піст встановлений на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначається 28 серпня і присвячене спогаду смерті Божої Матері.
Що заборонено робити
- Під час Успенського посту вірянам не можна вживати м'ясні та молочні продукти, а також яйця.
- Також не потрібно влаштовувати гучні розваги, лаятися і вживати алкоголь.
- В цей час не проводять обряд вінчання
Календар харчування в Успенський піст
- У понеділки, середи і п'ятниці необхідно їсти пісну їжу без термічної обробки.
- Вівторками і четвергами потрібно їсти варену їжу. При цьому не треба додавати рослинну олію.
- В суботи і неділі можна вживати рослинну олію і вино.
Зазначимо, що за традицією 14 серпня здійснюється освячення меду нового збору.
Нагадаємо, в серпні проходить Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. Дати свят.
Раніше ми писали про календар церковних свят і постів на серпень 2021 року.