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Успенський піст 2021: що заборонено робити і що можна їсти

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П'ятниця 13 серпня 2021 07:03
Успенський піст 2021: що заборонено робити і що можна їсти Фото: Успенський піст 2021 (pixabay.com)
Автор: Styler

Успенський піст починається вже 14 серпня і триватиме до 27 числа. За своєю суворістю двотижневий літній піст порівнюють з Великим постом, який дотримують перед Великоднем.

Які обмеження діють під час головного Успенського посту, і що можна їсти в цей час - читайте в матеріалі Styler.

Успенський піст встановлений на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначається 28 серпня і присвячене спогаду смерті Божої Матері.

Що заборонено робити

  • Під час Успенського посту вірянам не можна вживати м'ясні та молочні продукти, а також яйця.
  • Також не потрібно влаштовувати гучні розваги, лаятися і вживати алкоголь.
  • В цей час не проводять обряд вінчання

Календар харчування в Успенський піст

  • У понеділки, середи і п'ятниці необхідно їсти пісну їжу без термічної обробки.
  • Вівторками і четвергами потрібно їсти варену їжу. При цьому не треба додавати рослинну олію.
  • В суботи і неділі можна вживати рослинну олію і вино.

Зазначимо, що за традицією 14 серпня здійснюється освячення меду нового збору.

Нагадаємо, в серпні проходить Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. Дати свят.

Раніше ми писали про календар церковних свят і постів на серпень 2021 року.

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