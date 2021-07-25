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Календарь церковных праздников и постов на август 2021: украинцев ждет много важных дат

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Воскресенье 25 июля 2021 17:00
Календарь церковных праздников и постов на август 2021: украинцев ждет много важных дат Фото: Православные праздники в августе 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Август 2021 будет богат важными православными праздниками, каждый из которых имеет свои обычаи и традиции. Чего только стоят Ильин день, Спасы - Медовый, Яблочный и Ореховый, а также Успение Пресвятой Богородицы.

Какие еще важные праздники будем отмечать на закате лета, в какие дни нужно соблюдать пост - читайте ниже в нашем материале.

Полный список церковных праздников по православному календарю:

  • 1 августа - обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа - пророка Ильи

  • 3 августа - преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
  • 4 августа - преподобного Корнилия Переяславского
  • 5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников
  • 6 августа - мучеников благоверных князей Бориса и Глеб
  • 7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
  • 8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа
  • 9 августа - великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского
  • 10 августа - Смоленской иконы Божией Матери
  • 11 августа - преподобномучеников Серафима и Феогноста, иеромонахов
  • 12 августа - мученика Иоанна Воина
  • 13 августа - предпраздник Вынесения честных древ животворящего Креста Господня

14 августа - начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея

  • 15 августа - перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана
  • 16 августа - преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца
  • 17 августа - семи отроков Эфесских
  • 18 августа - предпразднество Преображения Господня

19 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас

  • 20 августа - попразднества Преображения Господня
  • 21 августа - перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
  • 22 августа - собор Соловецких святых, апостола Матфея
  • 23 августа - священномученика Лаврентия
  • 24 августа - священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
  • 25 августа - преподобномучеников Белогорских
  • 26 августа - отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника
  • 27 августа - предпразднество Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас, попразднство Успения Пресвятой Богородицы

  • 30 августа - священномученика Мирона Кизичного
  • 31 августа - преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра

Календарь постов в августе 2021

Самым главным является Успенский пост, которого нужно придерживаться с 14 по 27 августа (включительно). По его окончанию отмечается Успение Пресвятой Богородицы.

Нас ждут также и однодневные посты: 4, 6, 11 и 13 августа.

Что можно и нельзя есть во время Успенского поста

Успенский пост по строгости приравнивается к Великому, то есть без молочных, мясных и рыбных блюд. В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, и только в Преображение Господне (19 августа) разрешается подавать на стол рыбные блюда.

Если конец поста приходится на среду или пятницу, то в эти дни тоже разрешена рыба. В этом году 27-е августа как раз пятница.

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют следующие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.

К слову, сообщалось, что обязательно нужно сделать накануне празднования Дня пророка Ильи.

Ранее мы писали, какие государственные праздники и сколько выходных нас ждет в августе 2021.

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