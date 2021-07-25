Календарь церковных праздников и постов на август 2021: украинцев ждет много важных дат
Август 2021 будет богат важными православными праздниками, каждый из которых имеет свои обычаи и традиции. Чего только стоят Ильин день, Спасы - Медовый, Яблочный и Ореховый, а также Успение Пресвятой Богородицы.
Какие еще важные праздники будем отмечать на закате лета, в какие дни нужно соблюдать пост - читайте ниже в нашем материале.
Полный список церковных праздников по православному календарю:
- 1 августа - обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
2 августа - пророка Ильи
- 3 августа - преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
- 4 августа - преподобного Корнилия Переяславского
- 5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников
- 6 августа - мучеников благоверных князей Бориса и Глеб
- 7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
- 8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа
- 9 августа - великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского
- 10 августа - Смоленской иконы Божией Матери
- 11 августа - преподобномучеников Серафима и Феогноста, иеромонахов
- 12 августа - мученика Иоанна Воина
- 13 августа - предпраздник Вынесения честных древ животворящего Креста Господня
14 августа - начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея
- 15 августа - перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана
- 16 августа - преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца
- 17 августа - семи отроков Эфесских
- 18 августа - предпразднество Преображения Господня
19 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас
- 20 августа - попразднества Преображения Господня
- 21 августа - перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
- 22 августа - собор Соловецких святых, апостола Матфея
- 23 августа - священномученика Лаврентия
- 24 августа - священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
- 25 августа - преподобномучеников Белогорских
- 26 августа - отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника
- 27 августа - предпразднество Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас, попразднство Успения Пресвятой Богородицы
- 30 августа - священномученика Мирона Кизичного
- 31 августа - преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра
Календарь постов в августе 2021
Самым главным является Успенский пост, которого нужно придерживаться с 14 по 27 августа (включительно). По его окончанию отмечается Успение Пресвятой Богородицы.
Нас ждут также и однодневные посты: 4, 6, 11 и 13 августа.
Что можно и нельзя есть во время Успенского поста
Успенский пост по строгости приравнивается к Великому, то есть без молочных, мясных и рыбных блюд. В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, и только в Преображение Господне (19 августа) разрешается подавать на стол рыбные блюда.
Если конец поста приходится на среду или пятницу, то в эти дни тоже разрешена рыба. В этом году 27-е августа как раз пятница.
Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют следующие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.
К слову, сообщалось, что обязательно нужно сделать накануне празднования Дня пророка Ильи.
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