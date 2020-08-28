Успение Пресвятой Богородицы: невероятно красивые поздравления в открытках и стихах

Успение Пресвятой Богородицы, или Первую Пречистую украинцы по православной традиции отмечают 28 августа. В этот день принято было заканчивать жнива и приносить в храм снопы и зерно на освящение.

На большой двунадесятый праздник - Первую Пречистую люди вспоминали о великом событии - успении (конце земной жизни) Девы Марии и начале ее вечной жизни. В этот день нельзя сквернословить, ругаться и желать зла.

Успение нужно провести в мире и любви, а мы предлагаем вам поздравить родных и близких с большим праздником в открытках и стихах.

Красивые открытки и стихи для ваших родных и близких

Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая

Без бед и всяческих забот!

Желаю мира и всех благ,

Любви и сказочных чудес!

Пускай хранит твой каждый шаг

Господь Всевидящий с небес!

***

Святой день сегодня настал,

С ним поздравить тебя я хочу,

Пожелать процветанья, добра,

Береги и люби ты семью.



Мира, легкости и всех земных благ,

И гармонии твоей душе,

С Успением Пресвятой Богородицы тебя,

Чтоб судилось сбыться мечте!

С Успением Богородицы!

Любви вам, мира, счастья.

Пусть бережет вас от обид,

Печалей, бед, ненастья.

Наполнит души всех теплом

Надеждою и верой,

Чтоб были вы окружены

Приятной атмосферой!

***

С Успением Богородицы

Тебя поздравляю сердечно!

Она о тебе пусть заботится:

Здоровье и счастье шлет вечно!

Пускай всегда мир и достаток

Господствуют в доме твоем!

Пускай во всем будет порядок

И жизнь озарится добром!

Колокольный перезвон разливается,

Это праздник уже начинается,

Богородицы дух спускается,

И душа у людей очищается!

Пусть покинут душу сомнения,

Разногласия и волнения,

На устах молитва останется,

И смирение всем достанется.

***

Пальцы зажимаю -

Грехи свои считаю.

Очиститься надо, причаститься,

Не оставайтесь и вы безучастными!

Успение Богородицы

Свет, мир, любовь несет,

И всякий неприкаянный

Покой в душе найдет.

Друзья, поверьте в чудо,

Марии Пресвятой

Уделите чуток минуток,

Обратившись к Деве с мольбой!

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всем помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

***

В Успение Богородицы

Примите поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и смирения.



Пускай вас Богоматерь

От горестей хранит,

А путь к добру и свету

Пусть будет вам открыт.

Картинки и поздравления в прозе с Успением Пресвятой Богородицы

В Успение Пресвятой Богородицы поздравляю весь народ с праздником и желаю всем нам терпимости, мудрости, сосредоточенности, толерантности, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.

Мира и добра в Ваш дом, пусть солнце согревает, но не обжигает. Пусть хранит Вас ангел от тревог и бед. И пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны, пусть внемлет просьбам и исполнит заветные желания!

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Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие напасти не выдались на их долю.

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.

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Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.

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