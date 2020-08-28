Успение Пресвятой Богородицы: невероятно красивые поздравления в открытках и стихах

В день Успения Пресвятой Богородицы люди славят Божью Матерь, радуясь вечному ее воссоединению с сыном Спасителем
Успение Пресвятой Богородицы, или Первую Пречистую украинцы по православной традиции отмечают 28 августа. В этот день принято было заканчивать жнива и приносить в храм снопы и зерно на освящение.
На большой двунадесятый праздник - Первую Пречистую люди вспоминали о великом событии - успении (конце земной жизни) Девы Марии и начале ее вечной жизни. В этот день нельзя сквернословить, ругаться и желать зла.
Успение нужно провести в мире и любви, а мы предлагаем вам поздравить родных и близких с большим праздником в открытках и стихах.
Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая
Без бед и всяческих забот!
Желаю мира и всех благ,
Любви и сказочных чудес!
Пускай хранит твой каждый шаг
Господь Всевидящий с небес!
***
Святой день сегодня настал,
С ним поздравить тебя я хочу,
Пожелать процветанья, добра,
Береги и люби ты семью.
Мира, легкости и всех земных благ,
И гармонии твоей душе,
С Успением Пресвятой Богородицы тебя,
Чтоб судилось сбыться мечте!
С Успением Богородицы!
Любви вам, мира, счастья.
Пусть бережет вас от обид,
Печалей, бед, ненастья.
Наполнит души всех теплом
Надеждою и верой,
Чтоб были вы окружены
Приятной атмосферой!
***
С Успением Богородицы
Тебя поздравляю сердечно!
Она о тебе пусть заботится:
Здоровье и счастье шлет вечно!
Пускай всегда мир и достаток
Господствуют в доме твоем!
Пускай во всем будет порядок
И жизнь озарится добром!
Колокольный перезвон разливается,
Это праздник уже начинается,
Богородицы дух спускается,
И душа у людей очищается!
Пусть покинут душу сомнения,
Разногласия и волнения,
На устах молитва останется,
И смирение всем достанется.
***
Пальцы зажимаю -
Грехи свои считаю.
Очиститься надо, причаститься,
Не оставайтесь и вы безучастными!
Успение Богородицы
Свет, мир, любовь несет,
И всякий неприкаянный
Покой в душе найдет.
Друзья, поверьте в чудо,
Марии Пресвятой
Уделите чуток минуток,
Обратившись к Деве с мольбой!
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всем помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
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В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
Пускай вас Богоматерь
От горестей хранит,
А путь к добру и свету
Пусть будет вам открыт.
В Успение Пресвятой Богородицы поздравляю весь народ с праздником и желаю всем нам терпимости, мудрости, сосредоточенности, толерантности, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!
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Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.
Мира и добра в Ваш дом, пусть солнце согревает, но не обжигает. Пусть хранит Вас ангел от тревог и бед. И пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны, пусть внемлет просьбам и исполнит заветные желания!
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Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие напасти не выдались на их долю.
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.
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Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.
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