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Эта сильная молитва на Успение Богородицы поможет исполнить самые заветные желания

Четверг 27 августа 2020 19:55
Эта сильная молитва на Успение Богородицы поможет исполнить самые заветные желания
Молитва на Успение Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Как правильно помолиться на Успение Пресвятой Богородицы, чтобы в доме было счастье и достаток - читайте в материале Styler

Молитва в день Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, обладает особенной силой. Этот день приурочен к завершению земной и началу небесной вечной жизни Девы Марии, которая дала миру Спасителя.

Считается, что Богородица заботится обо всех людях на свете. Она отвечает на искренние молитвы и дарит нам свое заступничество. Как правильно сформулировать свою просьбу в этот большой праздник - читайте в материале Styler.

Что попросить и в каких случаях обращаться к Богородице

У Богородицы на Успение люди просят защиты и помощи. А перед иконой Девы Марии молятся (и не только в праздник, но и в другой день):

  • чтобы укрепить веру;
  • избавиться от страха перед физической смертью;
  • если человек или кто-то из его близких болен;
  • когда нужна духовная помощь в борьбе с пагубной страстью/привычкой;
  • если человека оклеветали и ему нужна защита.

Эти слова молитвы сделают просьбу к Богородице очень сильной

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к Животу, Мати сущи Живота: и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим Успение Твое.

Ранее мы писали про тайный смысл молитвы "Отче наш", который почти никто не знает.

Также в ПЦУ рассказали, что значит, если в церкви погасла зажженная вами свеча.

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