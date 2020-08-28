Успіння Пресвятої Богородиці: неймовірно красиві привітання в листівках і віршах

Успіння Пресвятої Богородиці, або Першу Пречисту українці за православною традицією відзначають 28 серпня. У цей день прийнято було закінчувати жнива і приносити в храм снопи і зерна на освячення.

На велике двунадесяте свято - Першу Пречисту люди згадували про велику подію - успіння (кінець земного життя) Діви Марії і початок її вічного життя. В цей день не можна лихословити, лаятися і бажати зла.

Успіння потрібно провести в мирі та любові, а ми пропонуємо вам привітати рідних і близьких з великим святом у листівках і віршах.

Красиві листівки і вірші для ваших рідних і близьких

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

Нехай ангели небесні нам любов несуть,

Небесною молитвою від Сатани врятують,

Моли Діву Марію про здоров'я і щастя,

Вона прожене всі напасті!

***

Богородицю Марію молитвою проси,

Не обманюй, не гнівайся, не гріши,

Все буде добре, коли поруч Бог,

Хай Він тебе оберігає на життя дорозі!

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

Картинки і привітання в прозі з Успінням Пресвятої Богородиці

В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю весь народ зі святом і бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, добросовісності та ощадливості!

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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю миру, любові, добра, благодаті і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх добрих справах. Нехай твоє серце буде сповнене надій без розчарувань.

Миру і добра у Ваш дім, нехай сонце зігріває, але не обпалює. Нехай береже Вас ангел від тривог і бід. І хай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті, нехай прислухається до прохань і виконає заповітні бажання!

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Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб ніякі напасті не видалися на їх частку.

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, послане тобі.

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Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Хай життєвий шлях Богородиці і святі молитви зігрівають і наповнюють душі благодаттю. Нехай дарують терпіння, розуміння й доброту помислів всім людям на планеті.

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