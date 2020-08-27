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Успение Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать женщинам в этот день

Четверг 27 августа 2020 16:54
Успение Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать женщинам в этот день
Успение Пресвятой Богородицы в 2020 году припадает на 28 августа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На Успение Пресвятой Богородицы существуют очень строгие запреты для молодых женщин

Успение Пресвятой Богородицы Украина будет отмечать 28 августа. Этот праздник значится одним и двенадцати главных праздников Православной церкви. Перед ним верующие постятся – Успенский пост, который заканчивается 28 августа торжественными богослужениями в храмах.

В этот день в старину начинали делать заготовки на зиму, а на богослужения несли семена и колосья для освящения. Люди верили, что это принесет им на будущий год хороший урожай. До Успения заканчивали жатву, пекли пироги и звали родных и соседей на праздник.

После Успения начинается пора свадеб и молодые люди старались посвататься до 28 августа, чтобы успеть сыграть свадьбу до зимы.

Что категорически нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

  • Нельзя работать, ни в доме, ни на огороде.
  • Нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, нельзя варить еду. Верующие ломают хлеб руками. Считается, что использование ножа может навлечь в этот день болезни.
  • Нежелательно разводить в доме огонь, так как это привлекает напасти.
  • На Успение нельзя ходить босиком, так как в старину считалось, то это может привлечь все болезни к ногам. Роса в этот день символизирует слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может помогать людям.
  • Нельзя ссориться с родными и близкими.
  • Молодым девушкам нельзя 28 августа стричь волосы и выбрасывать их. Они могут навлечь на них слезы девы Марии.
  • Нельзя надевать старую или неудобную обувь в этот день, чтобы избежать проблем в жизни. Если натрете ногу в такой день, то впереди будет трудная, полная проблем и неудач жизнь.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы:

  • После Успения наступает Бабье лето, которое длится до 11 сентября (Ивана Постного)
  • Если погода на Успение ясная и погожая – Бабье лето будет прохладным
  • Иней на растениях сулит короткую теплую осень и ранние морозы
  • Радуга в этот день на небе – осень будет теплая
  • Много паутинок – зима будет морозная и малоснежная
  • На Успение туман – к большому урожаю грибов и теплу.
  • Вода в водоемах стоит и не волнуется – осень будет безветренная, зима без метелей
  • До Успения не присмотрела жениха – всю зиму в девках ходить

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине будут праздновать Ореховый спас.

А также рассказывали о том, какие церковные праздники будут праздновать в Украине в августе 2020 года.

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