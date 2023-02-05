Усього щіпка й гречка перетвориться на шедевр: що додати у улюблену кашу для відмінного смаку

Гречка - не лише універсальний гарнір, але ще й дуже корисний. А урізноманітнити цю кашу можна за допомогою різних спецій. Вони перетворять вашу гречку на справжній шедевр кулінарії.

Що можна додати до гречки, щоб значно покращити її смак, читайте у матеріалі Styler нижче.

Які спеції любить гречка

У процесі приготування у кашу додають сіль - майже завжди. А ще можна кинути щіпку гострого перцю чилі - це зробить смак гострим та пікантним.

Щоб урізноманітнити звичну страву, додайте трохи куркуми, сушений часник або цибулю.

Найкращою спецією для гречки вважається кмин. Використовуйте насіння, попередньо обсмажене в олії. Так аромат кмину розкривається набагато краще й у смаку з'явиться присмак кропу. Якщо під руками кмину горошком немає, сміливо додавайте звичайний мелений.

Спробуйте додати до гречки імбир - він змінить смак вашої страви повністю. Вибирайте не сирий імбир, а сушений та мелений.

Які добавки підходять гречці

Банан. Спробуйте додати до каші фрукти, наприклад, солодкі. Добре з гречкою поєднуються банани. Вони м'які, солодкі, і в них немає фруктового соку. Ці фрукти не перебиватимуть смаку каші.

Чорнослив. Візьміть жменю чорносливу, залийте окропом і дайте розбухнути. Потім поріжте дрібно і додайте в гарячу кашу - смак буде відмінним.

Консервовані фрукти. Якщо хочете отримати солодку кашу, візьміть консервовані фрукти в сиропі. З гречкою відмінно поєднуються ананаси чи манго.

Лосось. Візьміть банку консервованого лосося, змішайте з відвареною гречкою та насолоджуйтесь. Ця риба відмінно поєднується не лише з гречкою, а й іншими крупами. Також можна використовувати консервований тунець.

М'який сир. Ви здивуєтеся, але таке поєднання зробить вашу кашу неповторно смачною. Вибирайте сир фета або адигейський – смачними будуть обидва варіанти. Сир підкреслить смак гречки та додасть їй м'якості та ніжності.