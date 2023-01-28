Не сприяють набору ваги та корисні для організму: ось які продукти можна їсти перед сном

Часто після вечері знову хочеться їсти. Лягати спати голодним - не варіант, тому важливо знати, які продукти можна з'їсти, щоб не нашкодити фігурі.

Про це повідомила гастроентеролог та дієтолог Юлія Гудима в Instagram .

Що можна їсти перед сном

За словами лікаря, можна їсти пісний білок - білок яйця, рибу, куряче філе. Такі продукти дають тривале відчуття насичення, крім того, запобігають катаболізму м’язів вночі.

Білковий вечірній перекус часто використовують спортсмени при наборі м’язевої маси. Головне, щоб це був не великий прийом їжі - 50-100 г.

Можна їсти також овочі з низьким глікемічним індексом, наприклад, зелень.

"Погризти огірок, моркву чи зробити салатик з зелені. Овочі створюють об’єм в шлунку, що швидко прибирає голод", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, дієтолог радить перед сном їсти 1 чайну ложку клітковини (псиліум, пектин яблучний) і запити все водою. Клітковина натягує на себе рідину і створює об’єм в шлунку.

Рекомендовано також з'їсти чайну ложку кокосового масла, горіхової пасти чи 1/4 авокадо.

"Як би дивно це не було, але жир - єдина складова раціону, яка не викликає скачок інсуліну, який можна назвати жирозапасаючим гормоном. Звісно щовечора цього робити не треба, але іноді - хороший варіант", - каже дієтолог.

Заборонені продукти

Експерт назвала список продуктів, які категорично не можна їсти перед сном, щоб не набрати зайвої ваги: