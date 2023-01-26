Як перевірити якість вершкового масла: найпростіші способи

Вершкове масло використовують майже в кожному будинку - для приготування їжі, каші, на бутерброди, для випічки. І цей продукт в Україні часто підробляють. У вершковому маслі мають бути жири тваринного походження і лише натуральні компоненти. Але це головне правило деякі виробники не виконують.

Як зрозуміти, що з маслом щось не так і перевірити його на можливу підробку – читайте у матеріалі Styler.

Якою має бути якісне масло?

Якісне вершкове масло з коров'ячого молока має бути жовтувато-білого відтінку. Біле масло може бути тільки при виробництві з козиного молока. В інших випадках білий колір масла – ознака фальсифікату.

Крім того, натуральне домашнє масло, яке роблять з молока, отриманого з весни до осені, має жовтіший відтінок - завдяки каротину, який корова отримує зі свіжої трави. Нечесні виробники спеціально додають в масло спеціальні барвники, які роблять його жовтішим.

Колір масла має бути однорідним, без смуг. Запаху бути не повинно, чим яскравіший аромат – тим більше ризику, що в ньому є ароматизатори та замінники смаку.

Як перевірити якість масла

Спосіб 1. Заморозьте вершкове масло, а потім дістаньте і спробуйте нарізати ножем. Якісне масло кришитиметься і ламатиметься, а підробка піддаватиметься ножу.

Спосіб 2. Візьміть шматочок масла та залийте його окропом, зачекайте повного розчинення. Якісне масло дасть у воді молочний відтінок і на поверхні буде плівка молочного жиру, а не олії.

Спосіб 3. Помістіть масло в морозильну камеру. Зверніть увагу на вологу та колір після – у справжнього масла на поверхні з'являються краплі води. А колір стає жовтішим.

Спосіб 4. Візьміть шматочок масла та киньте на розігріту сковороду. Справжнє масло піниться і з'явиться аромат молока. Якщо масло почне розтікатися і пригоряти - у її складі є пальмова олія.

Спосіб 5. Нагрійте горілку до 60 градусів і залийте нею шматочок масла. Якщо горілка стала насиченого жовтого кольору, то в маслі є штучні барвники.