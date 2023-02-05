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Всего щепотка и гречка превратится в шедевр: что добавить в любимую кашу для отменного вкуса

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Воскресенье 05 февраля 2023 13:52
Всего щепотка и гречка превратится в шедевр: что добавить в любимую кашу для отменного вкуса Что добавить в гречку для отличного вкуса (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гречка - не только универсальный гарнир, но еще и очень полезный. А разнообразить эту кашу можно с помощью различных специй. Они превратят вашу гречку в настоящий шедевр кулинарии.

Что можно добавить в гречку, чтобы значительно улучшить ее вкус, читайте в материале Styler ниже.

Какие специи любит гречка

В процессе приготовления в кашу добавляют соль - почти всегда. А еще можно кинуть щепотку острого перца чили - это сделает вкус острым и пикантным.

Чтобы разнообразить привычное блюдо, добавьте немного куркумы, сушеный чеснок или лук.

Самой лучшей специей для гречки считается тмин. Используйте семечки, предварительно обжаренные в растительном масле. Так аромат тмина раскрывается намного лучше и во вкусе появится привкус укропа. Если под руками тмина горошком нет, смело добавляйте обычный молотый.

Попробуйте добавить в гречку имбирь - он изменит вкус вашего блюда полностью. Выбирайте не сырой имбирь, а сушеный и молотый.

Какие добавки подходят гречке

Банан. Попробуйте в кашу добавить фрукты, например, сладкие. Отлично с гречкой сочетаются бананы. Они мягкие, сладкие и в них нет фруктового сока. Эти фрукты не будут перебивать вкус каши.

Чернослив. Возьмите горсть чернослива, залейте кипятком и дайте разбухнуть. Потом порежьте мелко и добавьте в горячую кашу - вкус будет отменным.

Консервированные фрукты. Если хотите получить сладкую кашу, то возьмите консервированные фрукты в сиропе. С гречкой отлично сочетаются ананасы или манго.

Лосось. Возьмите банку консервированного лосося, смешайте с отварной гречкой и наслаждайтесь. Эта рыба отлично сочетается не только с гречкой, но и другими крупами. Можно также использовать консервированный тунец.

Мягкий сыр. Вы удивитесь, но такое сочетание сделает вашу кашу неповторимо вкусной. Выбирайте сыр фета или адыгейский - вкусными будут оба варианта. Сыр подчеркнет вкус гречки и добавит ей мягкости и нежности.

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