Услуга по уходу на дому: как пенсионерам получить помощников

Пенсионеры в Украине имеют право получить социальную услугу по уходу на дому. Эта услуга доступна всем людям преклонного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Как сообщили в публикации Министерства социальной политики на своей странице в Facebook, эта услуга предоставляется по месту проживания пенсионеров в течении рабочего дня постоянно, периодически или временно. Также отмечается, что услуга может предоставляться бесплатно, платно или с установлением дифференцированной оплаты.

Какие услуги могут предоставляться:

Помощь в ведении домашнего хозяйства

Помощь в самообслуживании

Помощь в организации взаимодействия с другими специалистами и службами

Обучение навыкам самообслуживания

Помощь в обеспечении техническими средствами реабилитации, обучение навыками пользования ими

Психологическая поддержка

Предоставление информации по вопросам бесплатной правовой помощи

Помощь в оформлении документов, внесение платежей

Все эти виды помощи предоставляются после определения индивидуальных потребностей получателя социальной услуги, составления индивидуального плана и составления договора.

Для того чтобы получить такие социальные услуги, человеку нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту проживания или в территориальный центр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине поднимут стипендии для некоторых категорий учащихся.

А также рассказывали о том, как изменились правила оформления социальной помощи.