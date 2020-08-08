Послуга по догляду вдома: як пенсіонерам отримати помічників

Пенсіонери в Україні мають право отримати соціальну послугу по догляду у себе вдома. Ця послуга доступна всім людям похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Як повідомили в публікації Міністерства соціальної політики на своїй сторінці в Facebook, ця послуга надається за місцем проживання пенсіонерів протягом робочого дня постійно, періодично або тимчасово. Також наголошується, що послуга може надаватися безкоштовно, платно або з встановленням диференційованої оплати.

Які послуги можуть надаватися:

Допомога у веденні домашнього господарства

Допомога у самообслуговуванні

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

Навчання навичкам самообслуговування

Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними

Психологічна підтримка

Надання інформації з питань безоплатної правової допомоги

Допомога в оформленні документів, внесення платежів

Всі ці види допомоги надаються після визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану і складання договору.

Для того щоб отримати такі соціальні послуги, людині потрібно звернутися в управління соціального захисту населення за місцем проживання або в територіальний центр.

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