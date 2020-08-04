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Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпособий стали жестче

Вторник 04 августа 2020 16:32
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпособий стали жестче
Субсидия в Украине стала теперь доходом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Количество получателей государственных денег существенно уменьшится

Кабмин принял постановление №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи". Данный документ позволяет искусственно увеличить средний доход семьи, после чего семья будет получать соцпомощь значительно меньшего размера, или же вообще не будет иметь на нее право.

Эксперты говорят, что таким образом государство сэкономит на выплатах социальной помощи. Об этом сообщает газета "Експрес".

По словам Леси Дронь, теперь, чтобы посчитать среднемесячный совокупный доход семьи, необходимо общую сумму общего дохода за определенный законодательством период поделить на 6.

А чтобы высчитать среднемесячный совокупный доход одного члена семьи, нужно среднемесячный совокупный доход семьи поделить на количество членов семьи.

Как теперь будут определять среднемесячный доход семьи?

Эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Прищулина рассказала, что будут учитываться следующие выплаты:

  • Зарплата после выплаты налогов;
  • Денежное обеспечение военнослужащих;
  • Пенсия и пожизненные выплаты для судей в отставке;
  • Стипендия;
  • Социальные выплаты, в том числе субсидия;
  • Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • Приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • Помощь из-за безработицы;
  • Денежные переводы из заграницы;
  • Доходы от продажи молока, и молочного сырья;
  • Продукции животноводства (30% начисленных сумм).

При этом не будут учитываться такие доходы:

  • Помощь при рождении ребенка;
  • Разовые выплаты тем, кто усыновил детей;
  • Выплаты матерям-героиням;
  • Помощь на детей-сирот;
  • Выплаты по программе "муниципальная няня";
  • Алименты;
  • Доходы от размещения депозитов;
  • Помощь на похороны.

Теперь, как видим, совокупный доход включают денежное обеспечение военнослужащих, и субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в Украине обновили порядок выплаты и размер соцпомощи.

Ранее в Минсоцполитики удивили ответом на вопрос о том, как прожить на пенсию 2 700 гривен.

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