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В Украине увеличат стипендии: какие категории получат прибавку

Четверг 06 августа 2020 16:22
В Украине увеличат стипендии: какие категории получат прибавку
В Украине поднимут стипендии (Фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Повышенные стипендии начнут получать несколько категорий учащихся

В Украине увеличат государственные выплаты детям-сиротам, а также лицам, которые лишены родительской опеки. Также будут увеличены ежегодные выплаты денежной помощи на приобретение учебной литературы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал специальный закон, который регулирует увеличение стипендий для детей-сирот. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

"Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения", - сказано в сообщении.

Согласно закону, размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. По достижении такими детьми возраста 18 лет – 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Стоит отметить, что социальная стипендия в ПТУ составляет 1000 гривен.

Стипендия для учащихся ВУЗов – около 2000 гривен в месяц.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинских пенсионеров ждет приятный сюрприз и сообщали, кого ждет прибавка.

А также рассказывали о том, что в Украине заморозили программу помощи семьям с новорожденными.

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