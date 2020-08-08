Услуга по уходу на дому: как пенсионерам получить помощников

В Минсоцполитики рассказали, как получить услуги по уходу на дому пожилым людям
Пенсионеры в Украине имеют право получить социальную услугу по уходу на дому. Эта услуга доступна всем людям преклонного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи.
Как сообщили в публикации Министерства социальной политики на своей странице в Facebook, эта услуга предоставляется по месту проживания пенсионеров в течении рабочего дня постоянно, периодически или временно. Также отмечается, что услуга может предоставляться бесплатно, платно или с установлением дифференцированной оплаты.
Все эти виды помощи предоставляются после определения индивидуальных потребностей получателя социальной услуги, составления индивидуального плана и составления договора.
Для того чтобы получить такие социальные услуги, человеку нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту проживания или в территориальный центр.
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