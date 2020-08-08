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Услуга по уходу на дому: как пенсионерам получить помощников

Суббота 08 августа 2020 08:02
Услуга по уходу на дому: как пенсионерам получить помощников
Как получить услугу помощи на дому людям преклонного возраста (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Минсоцполитики рассказали, как получить услуги по уходу на дому пожилым людям

Пенсионеры в Украине имеют право получить социальную услугу по уходу на дому. Эта услуга доступна всем людям преклонного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Как сообщили в публикации Министерства социальной политики на своей странице в Facebook, эта услуга предоставляется по месту проживания пенсионеров в течении рабочего дня постоянно, периодически или временно. Также отмечается, что услуга может предоставляться бесплатно, платно или с установлением дифференцированной оплаты.

Какие услуги могут предоставляться:

  • Помощь в ведении домашнего хозяйства
  • Помощь в самообслуживании
  • Помощь в организации взаимодействия с другими специалистами и службами
  • Обучение навыкам самообслуживания
  • Помощь в обеспечении техническими средствами реабилитации, обучение навыками пользования ими
  • Психологическая поддержка
  • Предоставление информации по вопросам бесплатной правовой помощи
  • Помощь в оформлении документов, внесение платежей

Все эти виды помощи предоставляются после определения индивидуальных потребностей получателя социальной услуги, составления индивидуального плана и составления договора.

Для того чтобы получить такие социальные услуги, человеку нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту проживания или в территориальный центр.

Услуга по уходу на дому: как пенсионерам получить помощниковНапомним, ранее мы писали о том, что в Украине поднимут стипендии для некоторых категорий учащихся.

А также рассказывали о том, как изменились правила оформления социальной помощи.

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