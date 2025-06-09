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Усик запросив Трампа в Україну: "Щоночі над моїм будинком летять дрони та ракети"

Понеділок 09 червня 2025 11:00
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Усик запросив Трампа в Україну: "Щоночі над моїм будинком летять дрони та ракети" Олександр Усик (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Іванна Пашкевич

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати до України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю спортсмена для BBC Sport.

"Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати до України та пожити в моєму будинку один тиждень. Тільки один тиждень. Я надам йому свій будинок. Поживи в Україні, будь ласка, та поспостерігай за тим, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком літають бомби та лунають вибухи. Бомби, ракети. Щоночі. Досить", - звернувся до глави Америки Усик.

Усик запросив Трампа в Україну: &quot;Щоночі над моїм будинком летять дрони та ракети&quot;Олександр Усик (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Він не приховував емоцій - говорив відверто, без дипломатичних фільтрів, як людина, яка бачить війну не по телевізору, а з вікна власного будинку.

"Можливо, він зрозуміє; можливо, ні. Українці гинуть. Не лише військові, але й діти, жінки, бабусі, дідусі. Це важко, це моя країна. Я хвилююся за те, що відбувається в моїй країні", - висловився чемпіон.

На тлі такої позиції особливо символічним виглядав і жест, зроблений у лютому 2025-го: тоді Володимир Зеленський передав Трампу чемпіонський пояс Усика - як знак вдячності за підтримку України.

Щоправда, сама зустріч виявилася напруженою: після публічної суперечки президент України достроково залишив Білий дім.

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