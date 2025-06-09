Усик пригласил Трампа в Украину: "Каждую ночь над моим домом летят дроны и ракеты"

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу приехать в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью спортсмена для BBC Sport .

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Поживи в Украине, пожалуйста, и понаблюдай за тем, что происходит каждую ночь. Каждую ночь над моим домом летают бомбы и раздаются взрывы. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Хватит", - обратился к главе Америки Усик.

Александр Усик (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Он не скрывал эмоций - говорил откровенно, без дипломатических фильтров, как человек, который видит войну не по телевизору, а из окна собственного дома.

"Возможно, он поймет; возможно, нет. Украинцы гибнут. Не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Это тяжело, это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране", - высказался чемпион.

На фоне такой позиции особенно символичным выглядел и жест, сделанный в феврале 2025-го: тогда Владимир Зеленский передал Трампу чемпионский пояс Усика - как знак благодарности за поддержку Украины.

Правда, сама встреча оказалась напряженной: после публичного спора президент Украины досрочно покинул Белый дом.