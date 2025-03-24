Зеленський сказав, що сталося з поясом Усика, який він подарував Трампу

Президент України Володимир Зеленський чесно відповів, що сталося з поясом українського боксера Олександра Усика, який він привіз на зустріч із Дональдом Трампом 28 лютого.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю виданню Time .

Де знаходиться пояс Усика

На запитання журналіста, чи вдалося йому віддати чемпіонський пояс Трампу, чи він забрав його додому після зустрічі, президент відповів, що не знає.

"Не знаю", - сказав Зеленський. - "Може, він усе ще там".

Також він підкреслив, що в метушні, яка настала після їхньої суперечки з президентом США, він залишив його на столику поруч із диваном. Пізніше того ж дня, коли українці пішли, один зі співробітників Білого дому знайшов пояс і відніс його в особисту їдальню Трампа, де він тепер перебуває разом з іншими сувенірами, як нагадування про провалену дипломатію.

Як Усик відреагував на інформацію про свій пояс

Водночас український боксер-професіонал, чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO у важкій вазі Олександр Усик також прокоментував інформацію про те, де знаходиться його пояс.

На запитання журналістів, чи перебуває його пояс у Вашингтоні, він відповів, що не знає.

"Я не знаю. Мої пояси всі у мене вдома", - зазначив Усик.

На уточнююче запитання, чий пояс подарував Зеленському Трамп, спортсмен відповів неоднозначно.

"Спеціальний пояс, мені здається, якийсь. Я знаю, що це за пояс, просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу", - наголосив спортсмен.



Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Там він зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання подальшої співпраці та підписання угоди про постачання корисних копалин. Однак захід пішов не за планом після того, як Зеленському дорікнули, що він прийшов до Овального кабінету не в костюмі.

У відповідь на це Зеленський сказав, що одягне костюм, коли Україна переможе у війні - тобто коли повністю припиняться бойові дії. Потім між президентами почалася словесна перепалка, через що українська делегація невдовзі залишила переговори.

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