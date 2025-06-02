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"Стільки ніжності": дружина Усика поділилася зворушливими фото з донькою Марією

Понеділок 02 червня 2025 13:22
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"Стільки ніжності": дружина Усика поділилася зворушливими фото з донькою Марією Катерина Усик із молодшою донькою Марією (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина, яка часто підтримує його під час поєдинків, поділилася новими фото з однорічною донькою Марією.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

Для літньої фотосесії мама і донька одягнулися у вбрання бежевого відтінку. Катерина Усик обрала сукню з вирізом на спині та зав'язками.

&quot;Стільки ніжності&quot;: дружина Усика поділилася зворушливими фото з донькою Марією

Катерина Усик з молодшою донькою Марією (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Судячи з усього, це була перша фотосесія молодшої донечки Усиків.

&quot;Стільки ніжності&quot;: дружина Усика поділилася зворушливими фото з донькою Марією

Дружина Усика з донькою Машею (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Молодша донька Усиків, яка помітно підросла, позує на руках у своєї мами. На іншому фото Маша тримає в руках плюшевого зайчика.

&quot;Стільки ніжності&quot;: дружина Усика поділилася зворушливими фото з донькою Марією

Дочка Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як відреагували в мережі

Фоловери Катерина Усик одразу ж взялися коментувати яскраву фотосесію:

  • "Неймовірні кадри"
  • "Які красиві"
  • "Ця посмішка"
  • "Які ви милі"
  • "Скільки ніжності"
  • "Класнючі".

&quot;Стільки ніжності&quot;: дружина Усика поділилася зворушливими фото з донькою Марією

Молодша донька Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про сім'ю Усика

Олександр Усик познайомився з майбутньою дружиною Катериною Хмелевською ще в шкільні роки - після переїзду з Чернігівської області до Криму. Спочатку вона не сприймала його як потенційного партнера, але Усик був наполегливий і запропонував парі: якщо виграє бій, вона піде з ним на побачення.

Утім, пара кілька разів сходилася і розходилася.

У 2009 році вони одружилися в Сімферополі. Після анексії Криму Усик із сім'єю переїхали в Київську область. У них четверо дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло та Марія.

У вересні 2024 року подружжя відзначило 15-ту річницю шлюбу.

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