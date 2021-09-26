Усик станцевал гопак и расплакался после исторической победы над Джошуа: самые яркие моменты боя

Александр Усик после триумфальной победы над британским боксером Энтони Джошуа стал чемпионом в супертяжелом весе, став обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.

Смотрите ниже на видео лучшие моменты боя, фирменный гопак от украинца, а также его реакцию на победу.

Бой продлился двенадцать раундов, и единогласным решением судей победа досталась Усику с такими очками: 116-112, 117-114, 115-113.

После триумфа наш чемпион станцевал гопак в ринге под возглас зрителей и комментаторов.

"Бой состоялся именно так, как я и предполагал. Были моменты, когда Энтони зажимал меня, но это были незначительные моменты", - рассказал 34-летний боксер после поединка.

Видео: Усик станцевал гопак после боя с Джошуа

После объявления результата боя спортсмен в ринге не сдержал эмоций и расплакался, посвятив свою победу семье, ведь в этот день, 12 лет назад он сделал своей будущей супруге предложение.

Александр Усик и Энтони Джошуа после боя (twitter.com/MatchroomBoxing)

"Сегодня наша с женой годовщина-12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. Сейчас я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они забавляются, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше. Это была еще не лучшая моя версия", - добавил боксер.

Фото с чемпионом сделали также легендарные украинские спортсмены Виталий Кличко и Андрей Шевченко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Смотрите ниже лучшие моменты боя: