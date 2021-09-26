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Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою

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Лондон, Неділя 26 вересня 2021 08:48
Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою Фото: Олександр Усик (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Світлана Мащенко

Олександр Усик після тріумфальної перемоги над британським боксером Ентоні Джошуа став чемпіоном у суперважкій вазі, ставши володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO.

Дивіться нижче на відео найкращі моменти бою, фірмовий гопак від українця, а також його реакцію на перемогу.

Одноголосним рішенням суддів перемога дісталася Усику з такими очками: 116-112, 117-114, 115-113.

Після тріумфу наш чемпіон станцював гопак в рингу під вигуки глядачів і коментаторів.

"Бій відбувся саме так, як я і припускав. Були моменти, коли Ентоні затискав мене, але це були незначні моменти", - розповів 34-річний боксер після поєдинку.

Відео: Усик станцював гопак після бою з Джошуа

Після оголошення результату бою спортсмен в рингу не стримав емоцій і розплакався, присвятивши свою перемогу сім'ї, адже в цей день, 12 років тому він зробив своїй майбутній дружині пропозицію.

Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти боюУсик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою

Олександр Усик і Ентоні Джошуа після бою (twitter.com/MatchroomBoxing)

"Сьогодні наша з дружиною річниця - 12 років тому в цей день я зробив їй пропозицію. Зараз я хочу додому, тому що я готувався до цього поєдинку з січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу спостерігати, як вони бавляться, кричать, бруднять одяг. Зараз я не думаю про реванш. Це була ще не найкраща моя версія", - додав боксер.

Фото з чемпіоном зробили також легендарні українські спортсмени Віталій Кличко та Андрій Шевченко.

Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Дивіться нижче найкращі моменти бою:

Відзначимо, що після бою Ентоні Джошуа заявив, що хоче провести бій-реванш проти Усика.

Після перемоги Володимир Зеленський привітав Олександра Усика, заявивши, що "Україна повертає своє".

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Олександр Усик
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