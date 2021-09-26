Джошуа проведет бой-реванш против Усика

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям британец Энтони Джошуа хочет провести бой-реванш против украинца Александра Усика. С таким заявлением выступил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Isport .

Как стало известно перед боем, в случае поражения британец получит возможность вернуть свои пояса в реванше Усик - Джошуа, поскольку в контракте на первый бой прописан пункт об обязательном повторном поединке.

Накануне боя с украинцем британский чемпион подтвердил, что если он проиграет, то состоится незамедлительный реванш Усик - Джошуа.

"Я неизбежно получу реванш, если случится худшее в поединке с Усиком. Я не совсем понимаю, какая ситуация у Тайсона Фьюри. Так что, если я проиграю, я снова буду драться с Усиком. Бой за звание абсолютного чемпиона будет отложен. Если я одолею Усика, буду драться с Фьюри или Уайлдером", - заявил Джошуа.

В свою очередь промоутер украинского боксера Александр Красюк отмечал, что реванш Усик - Джошуа имел огромное значение для британца, когда подписывался контракт на первый бой.

"В соглашение на бой Усика и Джошуа вопрос реванша прописан для Энтони, ведь он чемпион. Ему был важен этот пункт в контракте. Вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали контракт на фантастических условиях для Александра Усика. Есть все шансы увидеть два боя подряд Усика с Джошуа", - сказал Красюк.

Таким образом, реванш Усик - Джошуа должен состояться, но когда и где пройдет повторный поединок, пока неизвестно.