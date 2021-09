Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса

Единогласным решением судей Александр Усик признан победителем этого матча. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.

Усик уверенно начал бой, захватив преимущество в первых раундах. В третьем раунде Усику удалось поймать Джошуа и потрясти британца. В четвертом раунде ситуация не изменилась - трехминутка осталась за Усиком.

В пятом раунде Джошуа удалось ответить Александру несколькими ударами, достигшими цели. Ситуация повторилась и в шестом отрезке боя. В седьмом, восьмом и девятом - британец был активнее.

Усик едва не отправил Джошуа в нокаут в последнем раунде, Джошуа достоял с трудом, навалившись на канаты.