"Украина возвращает свое": президент поздравил Усика с исторической победой
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Александра Усика за завоевание чемпионских титулов. Он стал обладателем поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в тяжелом весе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.
Он назвал победу ценной для Украины.
"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Тяжелая, но оттого еще более ценная победа", - написал Зеленский.
Напомним, новый чемпион по четырем версиям Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как он и предполагал.