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"Украина возвращает свое": президент поздравил Усика с исторической победой

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Киев, Воскресенье 26 сентября 2021 03:29
"Украина возвращает свое": президент поздравил Усика с исторической победой Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Александра Усика за завоевание чемпионских титулов. Он стал обладателем поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в тяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Он назвал победу ценной для Украины.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Тяжелая, но оттого еще более ценная победа", - написал Зеленский.

Напомним, новый чемпион по четырем версиям Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как он и предполагал.

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