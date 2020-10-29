Усик рассказал о состоянии Ломаченко после потери трех титулов в бое с Лопесом

Александр Усик рассказал, что его друг и кум Василий Ломаченко, который проиграл по очкам американскому боксеру Теофимо Лопесу, чувствует сейчас себя хорошо.

При этом Усик признался, что не разговаривал с Ломаченко о его поражении. Он заявил, что просто хотел спросить у Василия, как он себя чувствует. Ломаченко ему ответил, что он чувствует себя просто замечательно. Об этом Усик рассказал в интервью iFL TV.

Украинский боксер также подчеркнул, что у Василия внутреннее состояние нормальное. Усик также считает, что в последнем бою Лопесу помогли судьи. При этом он подчеркнул, что у Ломаченко были проблемы.

"Проблемы были у Василия и в лагере, и с плечом. Так что все нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернемся", - заявил спортсмен, у которого у самого через день будет бой с британским боксером Дереком Чисорой.

Александр Усик рассказал о состоянии Василия Ломаченко (видео: YouTube)

Отметим, что Ломаченко утратил титулы WBC Franchise, WBA Super и WBO.

Напомним, что Дерек Чисора решил потроллить своего соперника Александра Усика забавным видео, с которым у него состоится поединок 31 октября в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что Василий Ломаченко не согласен с решением судей о результате боя с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором единогласным решением победу засчитали американскому боксеру.