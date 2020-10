Ломаченко не согласен с решением судей: украинец сделал заявление после боя с Лопесом

Бывший чемпион прокомментировал поражение

Василий Ломаченко не согласен с решением судей о результате боя с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором единогласным решением победу засчитали американскому боксеру.

Украинец после боя прокомментировал свое поражение в поединке в Лас-Вегасе (США) и заявил, что удивлен судейскому вердикту, в котором по итогам 12 раундов огласили счет в пользу американского боксера: 116-112, 119-109 и 117-111.

Уже экс-чемпион мира WBA, WBC и WBO в легком весе намерен внимательно пересмотреть бой с Лопесом уже дома. Впрочем, оспаривать решение судей Василий не намерен.

"Честно говоря, думал, что половина поединка была равной. Может быть, он где-то выигрывал с перевесом в 1-2 раунда, но во второй половине я "включился", - сказал 32-летний боксер, который после боя с Лопесом лишился всех своих чемпионских поясов.

Ломаченко считает, что вторую половину боя он "забрал" у своего соперника.

"Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь", - подчеркнул украинский боксер.

Теперь Василий хочет обсудить со своим промоутером и менеджером планы после нынешнего боя и решить, что делать дальше.

Кроме того, Лома поблагодарил всех за поддержку и отметил в своем Facebook, что "один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы ещё впереди".

ALL ON THE LINE IN ROUND 12!!!



Think these guys want it? Man ...#LomaLopez LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/XquHwYUpnB