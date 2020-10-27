Чисора потроллил Усика забавным видео перед их поединком

Александр Усик и Дерек Чисора (фото: twitter.com/SkySportsNews)

Чисора решил потроллить Усика перед боем в Лондоне

Дерек Чисора решил потроллить своего соперника Александра Усика, с которым у него состоится бой 31 октября в Лондоне. 36-летний британский супертяжеловес опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео.

В смонтированном ролике Александр Усик в компании промоутеров Эдди Хирна и Александра Красюка едет на машине, зовет Дерека Чисору, а после этого пытается скрыться от британского спортсмена.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Чисора подобным образом подшучивает над Усиком. Недавно британец сделал фотожабу, на которой изобразил Усика в образе Джокера. При этом себя он позиционировал супергероем, который якобы должен его одолеть.

Чисора троллит Усика (фото: instagram.com/derekwarchisora)

Также Чисора представлял украинца в образе американского поп-исполнителя Лайонела Ричи, а вместе с Красюком - в образе главных героев фильма "Поездка в Америку".

Чисора троллит Усика (фото: instagram.com/derekwarchisora)

Александр Усик должен был встретиться с Дереком Чисорой еще 23 мая, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, и бой перенесли на 31 октября.

Напомним, что Александр Усик публично поддержал своего приятеля Василия Ломаченко, который проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американскому боксеру Теофимо Лопесу. Украинский спортсмен опубликовал стих.