ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Чисора потроллил Усика забавным видео перед их поединком

Вторник 27 октября 2020 22:23
Чисора потроллил Усика забавным видео перед их поединком
Александр Усик и Дерек Чисора (фото: twitter.com/SkySportsNews)
Автор: Роман Мирончук

Чисора решил потроллить Усика перед боем в Лондоне

Дерек Чисора решил потроллить своего соперника Александра Усика, с которым у него состоится бой 31 октября в Лондоне. 36-летний британский супертяжеловес опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео.

В смонтированном ролике Александр Усик в компании промоутеров Эдди Хирна и Александра Красюка едет на машине, зовет Дерека Чисору, а после этого пытается скрыться от британского спортсмена.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Чисора подобным образом подшучивает над Усиком. Недавно британец сделал фотожабу, на которой изобразил Усика в образе Джокера. При этом себя он позиционировал супергероем, который якобы должен его одолеть.

Чисора потроллил Усика забавным видео перед их поединком

Чисора троллит Усика (фото: instagram.com/derekwarchisora)

Также Чисора представлял украинца в образе американского поп-исполнителя Лайонела Ричи, а вместе с Красюком - в образе главных героев фильма "Поездка в Америку".

Чисора потроллил Усика забавным видео перед их поединкомЧисора потроллил Усика забавным видео перед их поединком

Чисора троллит Усика (фото: instagram.com/derekwarchisora)

Александр Усик должен был встретиться с Дереком Чисорой еще 23 мая, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, и бой перенесли на 31 октября.

Напомним, что Александр Усик публично поддержал своего приятеля Василия Ломаченко, который проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американскому боксеру Теофимо Лопесу. Украинский спортсмен опубликовал стих.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Александр УсикБокс

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь