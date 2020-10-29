Усик розповів про стан Ломаченко після втрати трьох титулів в бою з Лопесом

Олександр Усик розповів, що його друг і кум Василь Ломаченко, який програв за очками американському боксерові Теофімо Лопесу, почуває зараз себе добре.

При цьому Усик зізнався, що не розмовляв з Ломаченко про його поразку. Він заявив, що просто хотів запитати у Василя, як він себе почуває. Ломаченко йому відповів, що він відчуває себе просто чудово. Про це Усик розповів в інтерв'ю iFL TV.

Український боксер також підкреслив, що у Василя внутрішній стан нормальний. Усик вважає, що в останньому бою Лопесу допомогли судді. При цьому він підкреслив, що у Ломаченко були проблеми.

"Проблеми були у Василя і в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося", - заявив спортсмен, у якого у самого через день буде бій з британським боксером Дереком Чісорою.

Олександр Усик розповів про стан Василя Ломаченка (відео: YouTube)

Зазначимо, що Ломаченко втратив титули WBC Franchise, WBA і WBO Super.

Нагадаємо, що Дерек Чісора вирішив потролити свого суперника Олександра Усика забавним відео, з яким у нього відбудеться поєдинок 31 жовтня в Лондоні.

Раніше ми писали про те, що Василь Ломаченко не згоден з рішенням суддів про результат бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому одноголосним рішенням перемогу зарахували американському боксерові.