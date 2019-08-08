Усик написал мотивирующий стих о любви и страхе

Александр Усик в Instagram опубликовал сильный стих и "порвал" сеть
Александр Усик в своем Instagram-аккаунте опубликовал мотивирующий стих о страхах, любви и доброте. В сильных строчках украинский боксер призывает всех своих подписчиков не бояться, не быть гордыми и упрямыми, а также рассказывает, в чем смысл жизни.
Свою публикацию Усик сопроводил черно-белой фотографией.
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.
Умейте быть добрым и громко смеяться.
Умейте любить, без возврата без сдачи .
Умейте творить, в этом наша задача.
Не нужно бояться, что карман наш дырявый,
Не нужно быть гордым или упрямым.
Не нужно в себе собирать эти камни,
Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.
Научитесь смеяться только вставшему солнцу,
И не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется.
И вдохните на полные легкие воздух.
В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.
Пользователи сети восторженно оценили стих своего кумира.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
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