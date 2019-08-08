Усик написал мотивирующий стих о любви и страхе

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Александр Усик в Instagram опубликовал сильный стих и "порвал" сеть

Александр Усик в своем Instagram-аккаунте опубликовал мотивирующий стих о страхах, любви и доброте. В сильных строчках украинский боксер призывает всех своих подписчиков не бояться, не быть гордыми и упрямыми, а также рассказывает, в чем смысл жизни.

Свою публикацию Усик сопроводил черно-белой фотографией.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.

Умейте быть добрым и громко смеяться.

Умейте любить, без возврата без сдачи .

Умейте творить, в этом наша задача.

Не нужно бояться, что карман наш дырявый,

Не нужно быть гордым или упрямым.

Не нужно в себе собирать эти камни,

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.

Научитесь смеяться только вставшему солнцу,

И не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется.

И вдохните на полные легкие воздух.

В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

Пользователи сети восторженно оценили стих своего кумира.

Такие слова - лучший мотиватор! Лучше всего вдохновляют жить, творить, любить и радоваться окружающему миру!

Красивый! Талантище! Свободный! Настоящий украинец! Патриот больше, чем мы все вместе взятые!

Дякуємо за прекрасний мотивуючий вірш.

Какие прекрасные слова!

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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