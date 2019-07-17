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Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму (видео)

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 19:32
Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму (видео)
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Александр Усик показал тренировку на свежем воздухе в своем Instagram

Александр Усик, который является бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе, поехал в оккупированный Крым на тренировку. Спортсмен готовится к поединку в дебютном бое в супертяжелом весе.

В совместном аккаунте Василия Ломаченко и Александра Усика  в Instagram опубликовали видео тренировки Усика на свежем воздухе. В ролике можно увидеть Александра, который боксирует на фоне крымских гор.

"Вот это называется тренировка на свежем воздухе", - подписали видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LomUs (@lomus_official)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое видео. Некоторые в недоумении, почему нужно было ехать именно в Крым.

  • Александр Александрович, а что ж так, чистый украинский воздух и атмосфера родного края уже не греет? 
  • Чмошник ты, можешь в Украину не возвращаться, тренируйся с оккупантами
  • Очень хороший человек! Российский Крым всегда будет гордиться тобой!!!

Кстати, некоторые узнали место на видео и указали, что Усик тренируется в Ялте на фоне горы Ай-Петри.

Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму (видео)Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму (видео)

Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_official)

Как сообщалось ранее, в марте Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA, которая обязала украинца провести защиту пояса с россиянином Денисом Лебедевым.

Также мы писали о том, что Александр Усик показал в сети, как проводит время, когда не находиться на тренировке.

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