Я тебя смотрю с 2014 года: Усик пообщался с Шарием в прямом эфире (видео)

Коллаж (РБК-Украина)

Усик пообщался в прямом эфире с журналистом Анатолием Шарием

Александр Усик провел прямой эфир со скандальным пророссийским журналистом и блогером Анатолием Шарием. Беседа проходила в соцсети Instagram, где велась прямая трансляция. Усик обменивался любезностями с Шарием и не скрывал то, что восторгается "его талантом". Он сообщил, что смотрит журналиста еще с 2014 года по совету украинского спорстмена Александра Гвоздика.

"Слушай, я тебя смотрю еще с 2014 года, а посоветовал мне тебя Александр Гвоздик", - сказал Усик.

Шарий, в свою очередь, отметил, что любовь людей к Усику безгранична, и только "упоротые" могут его не уважать.

Отметим, что боксер Усик сейчас находится в США, где находится разыскиваемый Шарий - не известно.

Мужчины говорили на разные темы, в основном о жизни, но Шарий так и не задал спортсмену четкого вопроса.

"Надо жить и радоваться, надо трудиться", - сказал Усик.

Шарий спросил, что думает украинский спортсмен о том "что у нас сейчас происходит".

"Я об этом не думаю, я стараюсь себя прокачивать с разных сторон. Надо делать самому. Меня политика не интересует. Я просто наблюдаю", - ответил он Шарию.

.Видео: Усик пообщался с Шарием (YouTube/InstagramStar)

Усик старался уклоняться от общения на политические темы, но сказал, что ему нравится, что сейчас в Украине новый президент и он верит в перемены.

"У нас сейчас светлый, добрый, позитивный президент. Улыбается", - подитожил Усик.

Как мы ранее писали, Анатолий Шарий решил податься в политики и создал партию для участия в парламентских выборах.

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