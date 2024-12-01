Усик - Ф'юрі 2: дивіться дуже дороге промовідео бою-реваншу в стилі Голлівуду

Це дуже дорогий кінематографічний трейлер, який ще більше інтригує і налаштовує на грандіозне шоу. І він більше схожий на прев’ю якогось довгоочікуваного голлівудського фільму, ніж на промо боксерського поєдинку.

У тизері Усик і Ф'юрі бачать обличчя один одного, куди б вони не пішли. Від терапевтів і медсестер до дружин і батьків - скрізь бійці бачать свого суперника.

Come To Daddy" від Aphex Twin, "Where's Your Head At" від Basement Jaxx і, можливо, знятим у Києві кліпом ASAP Rocky.

Come To Daddy"

"Where's Your Head At"

Нагадаємо, що пемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.

Тому більшість фахівців віддають незначну перевагу саме українцю - абсолютному чемпіону світу у хевівейті.