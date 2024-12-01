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Усик - Ф'юрі 2: дивіться дуже дороге промовідео бою-реваншу в стилі Голлівуду

Усик і Ф'юрі битимуться 21 грудня (фото: K2 Promotions Ukraine)
Автор: Дмитро Войналович

Вийшов епічний проморолик бою-реваншу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, який відбудеться вже 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт радника Саудівської Аравії при Королівському дворі в ранзі міністра, голови Загальних розваг країни Туркі Аль-Шейха.

Це дуже дорогий кінематографічний трейлер, який ще більше інтригує і налаштовує на грандіозне шоу. І він більше схожий на прев’ю якогось довгоочікуваного голлівудського фільму, ніж на промо боксерського поєдинку.

У тизері Усик і Ф'юрі бачать обличчя один одного, куди б вони не пішли. Від терапевтів і медсестер до дружин і батьків - скрізь бійці бачать свого суперника.

 

Come To Daddy" від Aphex Twin, "Where's Your Head At" від Basement Jaxx і, можливо, знятим у Києві кліпом ASAP Rocky.

Come To Daddy"

 

"Where's Your Head At"

 

Нагадаємо, що пемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.

Тому більшість фахівців віддають незначну перевагу саме українцю - абсолютному чемпіону світу у хевівейті.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс