Усик - Ф'юрі 2: дивіться дуже дороге промовідео бою-реваншу в стилі Голлівуду

Вийшов епічний проморолик бою-реваншу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, який відбудеться вже 21 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт радника Саудівської Аравії при Королівському дворі в ранзі міністра, голови Загальних розваг країни Туркі Аль-Шейха.
Це дуже дорогий кінематографічний трейлер, який ще більше інтригує і налаштовує на грандіозне шоу. І він більше схожий на прев’ю якогось довгоочікуваного голлівудського фільму, ніж на промо боксерського поєдинку.
У тизері Усик і Ф'юрі бачать обличчя один одного, куди б вони не пішли. Від терапевтів і медсестер до дружин і батьків - скрізь бійці бачать свого суперника.
Come To Daddy" від Aphex Twin, "Where's Your Head At" від Basement Jaxx і, можливо, знятим у Києві кліпом ASAP Rocky.
Come To Daddy"
"Where's Your Head At"
Нагадаємо, що пемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.
Тому більшість фахівців віддають незначну перевагу саме українцю - абсолютному чемпіону світу у хевівейті.
Раніше ми писали про те, скільки зароблять Усик і Ф'юрі за другий поєдинок.
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