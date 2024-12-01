Усик - Фьюри 2: смотрите очень дорогое промовидео боя-реванша в стиле Голливуда

Вышел эпический проморолик боя-реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который состоится уже 21 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт советника Саудовской Аравии при Королевском дворе в ранге министра, главы Всеобщих развлечений страны Турки Аль-Шейха.
Это очень дорогой кинематографический трейлер, еще больше интригует и настраивает на грандиозное шоу. И он больше похож на превью какого-нибудь долгожданного голливудского фильма, чем на промо боксерского поединка.
В тизере Усик и Фьюри видят лицо друг друга, куда бы они ни пошли. От терапевтов и медсестер к женам и родителям - везде бойцы видят своего соперника.
Come To Daddy" от Aphex Twin, "Where's Your Head At" от Basement Jaxx и, возможно, снятым в Киеве клипом ASAP Rocky.
Come To Daddy"
"Where's Your Head At"
Напомним, что чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.
Поэтому большинство специалистов отдают предпочтение именно украинцу - абсолютному чемпиону мира в хевивейте.
Раньше мы писали о том, сколько заработают Усик и Фьюри за второй поединок.
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