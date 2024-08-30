ASAP Rocky показав кліп, знятий у Києві (відео)
Американський репер і чоловік Ріани ASAP Rocky випустив офіційний кліп на пісню “Tailor Swif". Цікавинка полягає у тому, що відео було зняте в Україні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артиста.
Що відомо про кліп
Цей кліп 35-річного репера був знятий у Києві ще до початку повномасштабної війни.
У відео помітно вивіски на магазинах написані українською мовою і українські номери на автомобілях.
В коментарях до ролику дехто з упевненістю стверджує, що виднограй знімався "на Троєщині в осінньо-зимовий період".
Відомо, що над відео працював продакшн shelter.film, у доробку якого також кліпи для Dua Lipa, Muse, Stromae та інших світових зірок.
До слова, саме відео досить незвичайне. Кожну мить у кадрі відбувається якийсь балаган і “дичина". Помітити всі деталі, продумані творцями кліпу, не вдасться і за п'ять-десять переглядів.
Реакція юзерів на відео
- Таке відчуття, що знімали в моєму колишньому дворі. Там така люта дичина досі відбувається
- Сценарист і режисер чортові генії. Шикарно!
- Rocky отримав один з найкращих візуалів усіх часів!
- Наш живчик! Асап Рокенко!
- Наскільки талановиті люди живуть в Україні!
- Весь вайб старої Трої в одному відео. Спасибі, ASAP Rocky. Згадав, просльозився…
- Наш козак!
- “Біле та сухе” вже добралось не тільки до мого ЖК, а й і до кліпів американців.
Раніше ми писали, що Тіна Кароль у новому кліпі вразила підтягнутим тілом і пластичними рухами.