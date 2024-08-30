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ASAP Rocky показав кліп, знятий у Києві (відео)

П'ятниця 30 серпня 2024 18:35
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ASAP Rocky показав кліп, знятий у Києві (відео) Кадр з “київського" кліпу ASAP Rocky
Автор: Іванна Пашкевич

Американський репер і чоловік Ріани ASAP Rocky випустив офіційний кліп на пісню “Tailor Swif". Цікавинка полягає у тому, що відео було зняте в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артиста.

Що відомо про кліп

Цей кліп 35-річного репера був знятий у Києві ще до початку повномасштабної війни.

У відео помітно вивіски на магазинах написані українською мовою і українські номери на автомобілях.

В коментарях до ролику дехто з упевненістю стверджує, що виднограй знімався "на Троєщині в осінньо-зимовий період".

Відомо, що над відео працював продакшн shelter.film, у доробку якого також кліпи для Dua Lipa, Muse, Stromae та інших світових зірок.

До слова, саме відео досить незвичайне. Кожну мить у кадрі відбувається якийсь балаган і “дичина". Помітити всі деталі, продумані творцями кліпу, не вдасться і за п'ять-десять переглядів.

Реакція юзерів на відео

  • Таке відчуття, що знімали в моєму колишньому дворі. Там така люта дичина досі відбувається
  • Сценарист і режисер чортові генії. Шикарно!
  • Rocky отримав один з найкращих візуалів усіх часів!
  • Наш живчик! Асап Рокенко!
  • Наскільки талановиті люди живуть в Україні!
  • Весь вайб старої Трої в одному відео. Спасибі, ASAP Rocky. Згадав, просльозився…
  • Наш козак!
  • “Біле та сухе” вже добралось не тільки до мого ЖК, а й і до кліпів американців.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль у новому кліпі вразила підтягнутим тілом і пластичними рухами.

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