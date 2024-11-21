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Усик – Ф'юрі: скільки зароблять боксери за другий поєдинок

Ер-Ріяд, Четвер 21 листопада 2024 13:17
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Усик – Ф'юрі: скільки зароблять боксери за другий поєдинок Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик перед першим поєдинком (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українець Олександр Усик заробить значно більше за британця Тайсона Ф'юрі за бій-реванш у надважкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheSportster.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

Усик, найімовірніше, забере 60% від загального гонорару. Натомість "Циганському Королю" залишаться 40%. Оскільки призовий фонд складе орієнтовно 190 млн доларів, то український чемпіон заробить 114 млн "зелених". За перший бій він отримав "лише" 38 млн доларів.

Ф'юрі був першою зіркою об'єднавчого поєдинку, тож мав перевагу в розподілі гонорарів. Навесні британський боксер отримав до 100 млн "зелених", хоча й програв Усику за роздільним рішенням суддів. Усик же оновить персональний рекорд призових.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме трьох претендентів на заміну. Компанію чемпіону IBF Дюбуа складуть ще два важковаговики – Чарр (регулярний чемпіон WBA) і Паркер (тимчасовий чемпіон WBO).

Нещодавно "Циганський Король" оголосив про старт підготовки до реваншу. Ф'юрі полетів на Мальту, де тренуватиметься 5 тижнів. Звідти він вирушить безпосередньо в Ер-Ріяд на другий поєдинок.

Українець розповів деталі процесу пошуку бійців для підготовки до другого поєдинку. Він готовий залучати до роботи і аматорів, і професіоналів. Перед запрошенням у табір команда українського чемпіона проводить аналіз відео роботи кандидатів.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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