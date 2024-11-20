Усик – Ф'юрі 2. Що потрібно знати про бій-реванш зірок у хевівейті

Поєдинок українця Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі за колекцію чемпіонських поясів у надважкій вазі стане яскравим завершенням 2024 року в світі боксу.

Усі новини навколо другого бою Усика та Ф'юрі – в матеріалі РБК-Україна .

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Час початку поєдинку визначать згодом. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі. Переможець протистояння, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі 2

Наразі вітчизняні платформи не анонсували показ поєдинку. Якщо цього так і не станеться, то українські вболівальники зможуть переглянути бій на платформі DAZN. Реванш покажуть там у розділі Boxing. За доступ до трансляції доведеться викласти 842 грн, а місячна передплата сервісу в Україні становить ще 370 грн.

Прогноз букмекерів на бій Усик – Ф'юрі 2

Фаворитом другого поєдинку експерти вважають українця. На перемогу Усика фахівці букмекерської контори Favbet заклали показовий коефіцієнт 1,57. Натомість на ймовірний успіх британського боксера кеф склав 2,40. На доволі нечастий нічийний підсумок можна зробити ставку зі солідним балом 15,00.

На дострокову перемогу чинного чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO запропонували кеф 4,00. Полоскотати нерви можна ставкою на завершення бою у конкретному раунді. Для прикладу, перемога Ф'юрі в четвертому збільшить потенційний виграш у 51 раз, а на кінець бою в третьому раунді на користь Усика коефіцієнт склав 50,00.

Андеркард поєдинку Усик – Ф'юрі 2

Другий бій українського боксера проти британця стане окрасою великого вечора боксу. Перед шоу Усика та Ф'юрі традиційно розігріватиме публіку низка бійців меншого калібру. Наразі затвердили вже п'ять поєдинків. Зокрема, українець Сергій Богачук зустрінеться з узбецьким боксером Ісраїлом Мадрімовим, який влітку програв американцю Теренсу Кроуфорду бій за титули WBA та WBO в першій середній вазі.

Список підтверджених поєдинків в андеркарді бою:

Богачук – Мадрімов

Ітаума – Маккін

Фішер – Аллен

Макканн – Макгрейл

Лоу – Макгрегор

Головні події перед боєм Усик – Ф'юрі 2

У середині листопада "Циганський Король" оголосив про старт підготовки до реваншу. Ф'юрі полетів на Мальту, де тренуватиметься 5 тижнів. Звідти він вирушить в Ер-Ріяд безпосередньо на поєдинок.

У жовтні організатори презентували офіційний постер бою з особливим підтекстом. По-перше, прізвище українця тепер усюди стоїть першим. По-друге, фігура Ф'юрі трохи закрита чемпіоном Усиком.

На початку вересня український чемпіон анонсував початок табору для підготовки до другого поєдинку. Усик готується до бою в Іспанію. На Близький Схід він полетить прямісінько звідти.

У червні Усик добровільно віддав пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF). Він відмовився від обов'язкового захисту титулу на користь бою-реваншу з Ф'юрі. У вересні чемпіоном версії став британець Даніель Дюбуа.

Попередньо поєдинок був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Опцію реваншу в контракті активував "Циганський Король". Згодом новою датою обрали 21 грудня.

Послужний список Усика та Ф'юрі

Український чемпіон провів на профі-рингу 22 поєдинки. У них Усик лише перемагав, зокрема 14 разів нокаутом. Пояси WBA, WBO, IBF, IBO він здобув після першої перемоги над Ентоні Джошуа, а вакантний титул The Ring забрав після другої. У травні українець переміг чемпіона WBC Ф'юрі та на кілька місяців став абсолютним чемпіоном світу.

До зустрічі з Усиком непереможним був і "Циганський Король". Ф'юрі провів 36 поєдинків, 34 із яких завершив перемогами (24 нокаути). Натомість перший з трьої боїв проти американського боксера Деонтея Вайлдера британець звів унічию. Восени 2015-го він фактично завершив кар'єру іншої української ікони боксу – Володимира Кличка.