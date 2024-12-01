Усик - Ф'юрі 2: дивіться дуже дороге промовідео бою-реваншу в стилі Голлівуду
Вийшов епічний проморолик бою-реваншу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, який відбудеться вже 21 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт радника Саудівської Аравії при Королівському дворі в ранзі міністра, голови Загальних розваг країни Туркі Аль-Шейха.
Це дуже дорогий кінематографічний трейлер, який ще більше інтригує і налаштовує на грандіозне шоу. І він більше схожий на прев’ю якогось довгоочікуваного голлівудського фільму, ніж на промо боксерського поєдинку.
У тизері Усик і Ф'юрі бачать обличчя один одного, куди б вони не пішли. Від терапевтів і медсестер до дружин і батьків - скрізь бійці бачать свого суперника.
Відео зняли фахівці BigTime Creative Shop - рекламного агентства, яке "найшвидше розвивається в Близькому Сході та Північній Африці". І, судячи з усього, творці надихалися популярними музичними кліпами, таких як "Come To Daddy" від Aphex Twin, "Where's Your Head At" від Basement Jaxx і, можливо, знятим у Києві кліпом ASAP Rocky.
"Come To Daddy"
"Where's Your Head At"
Нагадаємо, що перший бій Ф'юрі проти Усика відбувся 18 травня та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Ця перемога дозволила Олександру стати чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.
Як пройде реванш 21 грудня? Експерти кажуть, що цього разу Ф’юрі набагато більше зосередженіше підходить до поєдинку. Але це історія, яку ми чуємо після кожного невтішного виступу "Циганського короля". Тому більшість фахівців віддають незначну перевагу саме українцю - абсолютному чемпіону світу у хевівейті.
Раніше ми писали про те, скільки зароблять Усик і Ф'юрі за другий поєдинок.
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