Усик - Ф'юрі 2: дивіться дуже дороге промовідео бою-реваншу в стилі Голлівуду

Це дуже дорогий кінематографічний трейлер, який ще більше інтригує і налаштовує на грандіозне шоу. І він більше схожий на прев’ю якогось довгоочікуваного голлівудського фільму, ніж на промо боксерського поєдинку.

У тизері Усик і Ф'юрі бачать обличчя один одного, куди б вони не пішли. Від терапевтів і медсестер до дружин і батьків - скрізь бійці бачать свого суперника.

Відео зняли фахівці BigTime Creative Shop - рекламного агентства, яке "найшвидше розвивається в Близькому Сході та Північній Африці". І, судячи з усього, творці надихалися популярними музичними кліпами, таких як " Come To Daddy" від Aphex Twin, "Where's Your Head At" від Basement Jaxx і, можливо, знятим у Києві кліпом ASAP Rocky.

" Come To Daddy"

"Where's Your Head At"

Нагадаємо, що п ерший бій Ф'юрі проти Усика відбувся 18 травня та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Ця перемога дозволила Олександру стати ч емпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.