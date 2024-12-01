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Усик - Фьюри 2: смотрите очень дорогое промовидео боя-реванша в стиле Голливуда

Воскресенье 01 декабря 2024 22:19
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Усик - Фьюри 2: смотрите очень дорогое промовидео боя-реванша в стиле Голливуда Усик и Фьюри сразятся 21 декабря (фото: K2 Promotions Ukraine)
Автор: Дмитрий Войналович

Вышел эпический проморолик боя-реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который состоится уже 21 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт советника Саудовской Аравии при Королевском дворе в ранге министра, главы Всеобщих развлечений страны Турки Аль-Шейха.

Это очень дорогой кинематографический трейлер, еще больше интригует и настраивает на грандиозное шоу. И он больше похож на превью какого-нибудь долгожданного голливудского фильма, чем на промо боксерского поединка.

В тизере Усик и Фьюри видят лицо друг друга, куда бы они ни пошли. От терапевтов и медсестер к женам и родителям - везде бойцы видят своего соперника.

Видео сняли специалисты BigTime Creative Shop - рекламного агентства, которое "быстрее всего развивается на Ближнем Востоке и в Северной Африке". И, судя по всему, создатели вдохновлялись популярными музыкальными клипами, такими как "Come To Daddy" от Aphex Twin, "Where's Your Head At" от Basement Jaxx и, возможно, снятым в Киеве клипом ASAP Rocky.

"Come To Daddy"

"Where's Your Head At"

Напомним, что первый бой Фьюри против Усика состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. Эта победа позволила Александру стать чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.

Как пройдет реванш 21 декабря? Эксперты говорят, что на этот раз Фьюри гораздо более сосредоточенно подходит к поединку. Но это история, которую мы слышим после каждого провального боя "Цыганского короля". Поэтому большинство специалистов отдают предпочтение именно украинцу - абсолютному чемпиону мира в хевивейте.

Раньше мы писали о том, сколько заработают Усик и Фьюри за второй поединок.

Также читайте, как ночной ужас украинских боксеров стал спарринг-партнером британца.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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