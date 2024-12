Усик - Фьюри 2: смотрите очень дорогое промовидео боя-реванша в стиле Голливуда

Это очень дорогой кинематографический трейлер, еще больше интригует и настраивает на грандиозное шоу. И он больше похож на превью какого-нибудь долгожданного голливудского фильма, чем на промо боксерского поединка.

В тизере Усик и Фьюри видят лицо друг друга, куда бы они ни пошли. От терапевтов и медсестер к женам и родителям - везде бойцы видят своего соперника.

Видео сняли специалисты BigTime Creative Shop - рекламного агентства, которое "быстрее всего развивается на Ближнем Востоке и в Северной Африке". И, судя по всему, создатели вдохновлялись популярными музыкальными клипами, такими как " Come To Daddy" от Aphex Twin, "Where's Your Head At" от Basement Jaxx и, возможно, снятым в Киеве клипом ASAP Rocky.

" Come To Daddy"

"Where's Your Head At"

Напомним, что первый бой Фьюри против Усика состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. Эта победа позволила Александру стать чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.