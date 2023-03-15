"Усі молилися, щоб він став президентом": священники УПЦ МП просять Зеленського не виганяти їх із Лаври (відео)

Про що говорили у зверненні

Священники УПЦ МП заявили, що саме вони молилися за те, щоб Володимир Зеленський став президентом. Тому тепер чекають від нього підтримки та захисту.

"Я звертаюся до президента. Значить у цій господі я молився та просив Бога, щоб Господь відкрив, хто буде в нас президентом. Мені Господь відкрив, що буде Зеленський", - каже один із релігійників.

За його словами, він подзвонив другу президента Михайлу та повідомив цю новину. Зеленський нібито на радощах сказав, що якщо справді переможе на виборах, навіть охреститься.

"І тому я всім це розповів. Усі браття та парафіяни монастиря молилися, щоб Володимир Зеленський став президентом. Тепер я його прошу, раз ми за нього молилися, щоб він нашу Лавру не ображав, а захищав", - звернулися вони.

Нагадаємо, що раніше в УПЦ забрали право на користування храмами Верхньої Лаври. А тепер усіх священнослужителів зобов'язали покинути територію Лаври до 29 березня.