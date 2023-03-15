"Все молились, чтобы он стал президентом": священники УПЦ МП просят Зеленского не выгонять их из Лавры (видео)

О чем говорили в обращении

Священники УПЦ МП заявили, что именно они молились о том, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. Поэтому теперь ждут от него поддержки и защиты.

"Я обращаюсь к президенту. Значит, в этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что будет Зеленский", - говорит один из религиозников.

По его словам, он позвонил другу президента Михаилу и сообщил эту новость. Зеленский вроде бы на радостях сказал, что если действительно победит на выборах, даже крестится.

"И потому я всем это рассказал. Все братья и прихожане монастыря молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. Теперь я его прошу, раз мы за него молились, чтобы он нашу Лавру не обижал, а защищал", - обратились они.

Напомним, ранее в УПЦ забрали право на пользование храмами Верхней Лавры. Теперь всех священнослужителей обязали покинуть территорию Лавры до 29 марта.