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"Все молились, чтобы он стал президентом": священники УПЦ МП просят Зеленского не выгонять их из Лавры (видео)

Священники УПЦ МП не хотят выселяться из Киево-Печерской лавры (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

До 29 марта попы УПЦ Московского патриархата обязаны покинуть Киево-Печерскую лавру. Но они против этого и даже обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой защищать их церковь.

Их видеообращение распространилось во многих Telegram-каналах.

О чем говорили в обращении

Священники УПЦ МП заявили, что именно они молились о том, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. Поэтому теперь ждут от него поддержки и защиты.

"Я обращаюсь к президенту. Значит, в этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что будет Зеленский", - говорит один из религиозников.

По его словам, он позвонил другу президента Михаилу и сообщил эту новость. Зеленский вроде бы на радостях сказал, что если действительно победит на выборах, даже крестится.

"И потому я всем это рассказал. Все братья и прихожане монастыря молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. Теперь я его прошу, раз мы за него молились, чтобы он нашу Лавру не обижал, а защищал", - обратились они.

Напомним, ранее в УПЦ забрали право на пользование храмами Верхней Лавры. Теперь всех священнослужителей обязали покинуть территорию Лавры до 29 марта.

Раньше мы рассказывали, как митрополит Московского патриархата обвинил украинцев в богохульстве.

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Владимир ЗеленскийУПЦ МП